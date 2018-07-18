Gündem Adnan Oktarın ilk ifadesinde İsrail detayı
İSTANBUL

Adnan Oktar'ın ifadesi

Adnan Oktar'ın ilk ifadesinde 'İsrail' detayı

Bir hafta önce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar’ın ifadesi alındı. Avukat eşliğinde ifade veren Oktar, kendisine yöneltilen hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Oktar'ın masum bir oluşum olduklarını iddia ettiği öğrenildi. Ayrıca Oktar'a sorulan 'İsrail ajanı mısınız' sorusuna karşı susma hakkını kullandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer
İstanbul Emniyeti'nin yaptığı operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar'a yönelik çok sayıda suçlama vardı.
İstanbul Emniyeti'nin yaptığı operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar'a yönelik çok sayıda suçlama vardı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada önemli gelişme yaşandı.

OKTAR'IN İFADESİ ALINDI

Para aklama iddiasıyla 2 yıl önce başladığı ve genişletilen soruşturmanın ardından gözaltına alınan Oktar'ın bu akşam saatlerinde ifadesinin alındığı öğrenildi.

Avukat eşliğinde ifadesi veren Oktar'a, polis tarafından birçok soru soruldu.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Kendisine yönelik iddia edilen hiçbir suçu kabul etmeyen Oktar, masum bir oluşum olduklarını iddia etti. Oktar'ın, cinsel taciz, zorla alıkoymak gibi suçlamaları da kabul etmediği belirtiliyor.

İSRAİL İLE İLGİLİ SORUYA YANIT VERMEDİ

  • 30'u aşkın suçlama ile gözaltına alınan Adnan Oktar, 13 saati aşan sorgusunda Türkiye'ye hakaretleriyle tanınan İsrailli milletvekiliyle 20'yi aşkın görüşme yaptığı hatırlatılınca susma hakkını kullandı.

İSRAİLLİ VEKİL GLİCK İLE İLİŞKİSİ İNCELENİYOR

Sabah'ın haberine göre, Oktar'ın televizyon programına, aralarında milletvekili Yehuda Glick'in de olduğu pek çok İsrailli'nin konuk olduğuna dikkat çekilmişti. Adnan Oktar'ın Yehuda Glick ile ilişkisi operasyon kapsamında inceleme altına alındı. Glick, 3 yıl önce Oktar'ın düzenlediği yemeğe katılmıştı. Adnan Oktar'ın, İsrailli milletvekiline bilgi sızdırdığı iddia edilmişti. Kendisine yöneltilen casusluk suçlamaları da bu iddialara dayandığı belirtiliyor.

BİR KISMI YARIN ADLİYEYE GÖNDERİLECEK

Adnan Oktar'ın ifadesinin ardından bir çok kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.

105'i kadın 187 kişinin gözaltında tutulduğu soruşturma da Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 70 kişi bugün adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Oktar ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi
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