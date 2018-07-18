Adnan Oktar davetine giden ünlüler konuştu

11 Temmuz'da düzenlenen dev operasyonla Adnan Oktar ve örgütünden çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon Türkiye gündemine otururken gözaltılar hala devam ediyor. Oktar'ın geçen mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda verdiği iftar daveti ile, kurucusu olduğu A9 TV'nin yıl dönümü kutlaması ve Ataşehir Develi'de düzenlediği sıra gecesine birçok ünlü isim katıldı.

Oktar'ın Çırağan Sarayı'ndaki iftar davetine katılan isimler arasında olan oyuncu Engin Çağlar şöyle konuştu:

"Kendisiyle daha önce herhangi bir tanışıklığım yoktu. Sanırım sinema dünyasıyla yakınlık kurmak istedi. İftara davet edildim ve gittim. Bir yere giderken, kimin ne kadar parası var, kimlerle çalışıyor diye düşünmem. Daha sonra da herhangi bir münasebetimiz olmadı. Ben yılların sanatçısıyım, kolay kolay kimse kandıramaz beni. Bana yaklaşamadılar. Kendisine yapılan suçlamalarla alakalı bir bilgim yok."

'Herkes oradaydı'

Gecede sahneye çıkan Muazzez Abacı adına, menajeri Taner Budak şu açıklamayı yaptı:

"Bizim 'ekstra' diye tabir ettiğimiz bir işti. Ücretimizi aldık, programımızı yaptık, ayrıldık. Herhangi bir bağımız, bağlantımız bulunmamaktadır. Zaten basına açık olan, birçok sanatçı ve önemli ismin katıldığı bir geceydi. Sadece biz yoktuk, herkes oradaydı."

Çılgın Sedat: Davete icabet ettik

Davetin konukları arasındaki şarkıcı 'Çılgın Sedat' da, "Bizde davete icabet edilir; başka bir davetlerine daha katıldım. Program yapma amaçlı da çağırdılar. 'Muazzez Ersoy, Muazzez Abacı, Mustafa Keser, Latif Doğan gibi benden daha ünlü isimler gitmiş, sıkıntı olsa niye gitsinler?' diye düşündüm. Allah'ın adını zikredip kediciklerle gündeme gelmesini anlamıyordum zaten. Hakkında yapılan suçlamaları okuyunca şoke oldum. Bilmiyordum, bilsem gitmezdim. Sevenlerimden özür dilerim" dedi.

Arif Susam: Adnan Oktar'ı tanımıyorum

Arif Susam ise Oktar'ı tanımadığını söyledi:

"Gece düzenlediğini biliyordum, bizden önce de Muazzez Ersoy sahneye çıkmıştı. Bir saat boyunca programımı yaptım. O gecenin onun olduğundan haberim yoktu. Sadece mesleğimi icra ettim. Kendisini tanımıyorum."

'Sahnemiz bitti ve ayrıldık'

Sabah'ın haberine göre gecede türkü söyleyen Zekeriya Ünlü ise o gece 45 dakikalık bir program yapıp oradan ayrıldığını vurguladı:

"Herhangi bir şekilde Adnan Oktar ismiyle tanışıklığım yoktur. O gün Ataşehir Develi'deki organizasyon için bizi aradılar ve sahneye çıkacak diğer sanatçılar Mustafa Keser ve Latif Doğan'ı referans olarak söylediler. 45 dakikalık sahne programı için talep ettiğimiz ücretin üstünde bir rakam söyledik kabul etmezler diye fakat ona rağmen rakamı kabul ettiler. 45 dakika sonra sahnemiz bitti ve oradan ayrıldık. Sonrasında da özel davetlerine çağırdılar fakat hiçbirine katılmadık."