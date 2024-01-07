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Okul fırtınada hasar aldı: Eğitime üç gün ara verildi

İzmir'in Karaburun ilçesinde etkisini gösteren sağanak ve şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına sebebiyle hasar alan Küçükbahçe İlkokulu'nda tadilat sebebiyle eğitim öğretime üç gün süreyle ara verildi.

21:45 - 7/01/2024 Pazar
DHA
İl geneli etkili olan fırtınadan dolayı Urla ilçesinde de gece saatlerinde bir eve isabet eden yıldırım, evin bacasına zarar verdi.
İl geneli etkili olan fırtınadan dolayı Urla ilçesinde de gece saatlerinde bir eve isabet eden yıldırım, evin bacasına zarar verdi.

Kent genelinde dün geceden itibaren yarımadada etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Hava koşullarından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Küçükbahçe Mahallesi'nde, çok sayıda ev, araba, tarla ve bahçeler zarar gördü. Ayrıca fırtınada hasar gören Küçükbahçe İlkokulu'nda, tadilat nedeniyle 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.


#İzmir
#fırtına
#eğitim öğretim
#tatil
#okul
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