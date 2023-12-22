AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı

Megakentte öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış trafik yoğunluğuna neden oluyor. İBB haritasına bakıldığında ana halterlerin kırmızı ve bordo olduğu görülüyor. Saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 90'a dayandı. Mesai bitiminde trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.