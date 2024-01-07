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İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli: İşte iptal edilen vapur seferleri

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Maltepe-Adalar vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

13:58 - 7/01/2024 Pazar
DHA
İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli
İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Maltepe-Adalar vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İstanbul'da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir hatları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

İşte iptal edilen seferler;
  • Beşiktaş-Adalar
  • Bostancı-Moda-Kabataş 
  • Beşiktaş-Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması
  • Kadıköy-Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması
  • Üsküdar-Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması
  • Maltepe-Adalar" ifadeleri yer aldı.




#İstanbul
#deniz
#ulaşım
#sefer iptali
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