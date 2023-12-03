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Deniz ulaşımına 'olumsuz hava' engeli: Çok sayıda sefer iptal oldu

Yurdun birçok kesiminde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar deniz ulaşımında aksaklığa neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak birçok sefer iptal edildi.

08:17 - 3/12/2023 الأحد
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Fırtına ve yağış hafta sonu da etkisini sürdürüyor.
Fırtına ve yağış hafta sonu da etkisini sürdürüyor.

Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal oldu.


İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:


  • 18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

  • Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

  • 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

  • 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

  • 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

  • 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

  • 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

  • 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.


Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi.


Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Çanakkale-Eceabat hattında, Ecebat'tan saat 04.00 ve 06.00, Çanakkale'den ise saat 05.00 ve 07.00 seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Eceabat'tan saat 07.15 seferi yapıldıktan sonra Eceabat'tan tek saatlerde (09.00, 11.00 gibi), Çanakkale'den ise çift saatlerde (08.00, 10.00 gibi) devam edecektir."



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