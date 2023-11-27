Meteoroloji açıkladı: Bu kış önceki yıllara göre ılık ve yağışlı geçecek

Bu kışın, bol yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanı Yüksel Yağan, aralık, ocak ve şubat aylarında beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak, üç aylık periyotta hava sıcaklığı ve yağışlarla ilgili meteorolojik değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Yağan, "Bu değerlendirmelerimize göre hava sıcaklıklarının, aralık, ocak ve şubat aylarında yurdumuz genelinde mevsim normallerinin biraz üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Ancak bu iç kesimlerde biraz daha fazla hissedilecek. Mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde bir durum söz konusu olacak." dedi.
"Mevsim normallerinden daha ılık bir kış olacak"
Yağan, sosyal medyada "sorumsuz" bir şekilde "kar yağacak, kuvvetli meteorolojik hadiseler gerçekleşecek" yönünde paylaşımlar yapıldığını belirterek, genel müdürlük olarak, en uygun zamanda doğru ve gerekli tahminleri ve meteorolojik uyarıları yaptıklarını vurguladı.
Sosyal medyada "yanıltıcı" uyarılarda bulunanların, "yanıldık" deyip, hesaplarını kapatabildiğini belirten Yağan, şunları kaydetti:
"Bizim öyle bir açıklama yapmamız ya da sosyal medya hesabımızı kapatmak gibi bir durumumuz söz konusu değil. Vatandaşlarımız bilsinler ki biz sosyal medyanın bütün platformlarında varız. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarını takip etmeleri kendi faydaları açısından son derece önemli. Özellikle bu kuvvetli meteorolojik hadiselerin ardı ardına yaşandığı kasım ayının son günlerinde."