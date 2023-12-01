Bursa’da sağanak yıktı geçti

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Bursa Mudanya’da yağışın yol açtığı toprak kayması nedeniyle bir ev kısmen yıkıldı. Yalıçiftlik Mahallesi Ketendere Sahili mevkii yakınında heyelan yaşandı. Gürsel (62) ve Yasemin Kankaya’nın (58) yaşadığı evin bir bölümü yıkılarak sahile doğru kaydı.

MAHSUR KALDILAR

İlçeye bağlı turistik Zeytinbağı (Tirilye) Mahallesi’nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç sürüklenerek zarar gördü. İlçede mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı. İskele Caddesi’ndeki iş yerini kontrol etmek için evinden çıkan 66 yaşındaki Şadıman Sözen, sel nedeniyle dükkanında mahsur kaldı. Sözen, bölgede çalışma yapan kepçe yardımıyla iş yerinden alınarak güvenli yere bırakıldı.

DERELER TAŞTI

Şiddetli yağış Gemlik’i de vurdu. Gençali Mahallesi’nden Gemlik Körfezi’ne dökülen Gençali Deresi taştı. Derenin denizle birleştiği bölgede bulunan köprü ve binalarda su baskını meydana geldi. Çakırca Deresi’nin taşması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı. Su baskını yaşanan bölgelerde jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Faciaya kılpayı

Bursa’da dere ıslahı sırasında yoğun yağışın ardından debinin yükselmesiyle suya batan iş makinesinde operatör mahsur kaldı. Talihsiz adam başka bir iş makinesinin kepçesine tırmanarak kurtuldu. Derede kalan iş makinesi böyle görüntülendi.







