Okul servislerine sıkı takip: 53 bin 949 araç denetlendi

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlangıç haftası olan 11-15 Eylül tarihleri arasında, okul servis araçları ve sürücülerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi.