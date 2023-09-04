Okul servislerine sıkı denetim

MEB tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi ile ilkokul 1 ve liselerin 9'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları yarın başlayacak. Okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri yarından itibaren 8 Eylül'e kadar sürecek uyum programı kapsamında okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.