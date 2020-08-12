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Gündem Bakan Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağını açıkladı
EĞİTİM

Okullar açılacak mı: Okullar ne zaman açılacak?

Bakan Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağını açıkladı

Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği okulların ne zaman açılacağı sorusu cevap buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk düzenlediği basın toplantısında 2020-2021 Eğitim öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlayacağını duyurdu. Yüz yüze eğitimin ise 1 ay daha ertelendiğini açıkladı. İşte okulların açılma tarihi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Koronavirüs salgınının seyrinden dolayı, okulların daha önce 31 Ağustos olarak açıklanan açılma tarihi tartışma konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin dün açıklamada bulunmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada olayın nihai aşamada olduğu ve Bilim Kurulu toplantısında kararın verileceği belirtilmişti.

Bilim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda verilen kararı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı.

Bilim Kurulu okulların açılmasının en az 1 ay ertelenmesini önerdi
GÜNDEM
Bilim Kurulu okulların açılmasının en az 1 ay ertelenmesini önerdi

Okullar ne zaman açılacak?

Selçuk'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Tedbirlere riayet hala istediğimiz, arzuladığımız seviyede değil. Bu konudaki gevşeme bize bu günlerimizi aratabilir.

31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz.

21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.

Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk almaya davet ediyorum.

Sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak destek çalışmalarında planlamalar yapılıyor.

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