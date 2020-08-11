Okulların açılıp açılmayacağına Bilim Kurulu toplantısında karar verilecek

KTO Karatay Üniversitesi’ni neden tercih etmeli? Rektör Prof. Dr. Bayram Sade cevapladı

Üniversite adayları tercih için son viraja girerken, hem örgün hem de pandemi dönemindeki uzaktan eğitim teknikleriyle KTO Karatay Üniversitesi ön plana çıktı. Rektör Bayram Sade, üniversitenin eğitimden kültüre, sosyal imkanlardan teknik altyapısına kadar pek çok alanda KTO Karatay Üniversitesi'ni anlattı.