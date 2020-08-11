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Gündem Okulların açılıp açılmayacağına Bilim Kurulu toplantısında karar verilecek
EĞİTİM

Okullar ne zaman açılacak: MEB'den açıklama

Okulların açılıp açılmayacağına Bilim Kurulu toplantısında karar verilecek

Koronavirüs salgını nedeniyle ne zaman açılacağı hala netleşmeyen okullarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bilim Kurulu toplantısında tarihle ilgili belirsizlik ortadan kalkarak, net karar verilecek.

Haber Merkezi AA
MEB, konunun nihai aşamada olduğunu belirtti.
MEB, konunun nihai aşamada olduğunu belirtti.

Milyonlarca veli ve öğrencinin beklediği okulların net açılış tarihi kararında son aşamaya gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin resmi twitter hesabından açıklamada bulundu.

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Nihai aşamada

Değerlendirmenin nihai aşamada olduğu belirtilen açıklamada, kararın Bilim Kurulu toplantısında alınacağı duyuruldu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

  • "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme nihai aşamada. Bilim Kurulu toplantısında alınacak karar, kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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