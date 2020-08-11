Okulların açılıp açılmayacağına Bilim Kurulu toplantısında karar verilecek

Milyonlarca veli ve öğrencinin beklediği okulların net açılış tarihi kararında son aşamaya gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin resmi twitter hesabından açıklamada bulundu.
Nihai aşamada
Değerlendirmenin nihai aşamada olduğu belirtilen açıklamada, kararın Bilim Kurulu toplantısında alınacağı duyuruldu.
Açıklamanın tamamı şöyle:
- "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme nihai aşamada. Bilim Kurulu toplantısında alınacak karar, kamuoyuyla paylaşılacaktır."
2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır.
Yarınki Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.
2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır.