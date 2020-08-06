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Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılacağı tarihe ilişkin son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılacağı tarihe ilişkin açıklama

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 18 milyon öğrenci ve velilerin merakla beklediği açıklama gelmiş ve okulların 31 Ağustos'ta başlayacağı duyurulmuştu. Son olarak Milli Eğitim Bakanı'ndan yeni açıklama geldi. Okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.

Okulların ne zaman açılacağını ve yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak eden öğrenciler, konu hakkında bilgi almak ve MEB'in okulları tekrar eğitim faaliyetine açacağı tarihi öğrenmek adına internette araştırma yapıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'de koronavirüs sebebiyle okullar mart ayında kapanmış ve öğrenciler eğitimlerini online olarak yapmıştı. Yeni eğitim döneminde okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Yayınlanan takvime göre okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak.

Sağlık Bakanı Koca: Okullar 31 Ağustos'ta eğitime başlayacak
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Sağlık Bakanı Koca: Okullar 31 Ağustos'ta eğitime başlayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak' dedi.

EĞİTİM TAKVİMİ BELLİ OLDU

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu.

  • Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

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BAKAN'DAN SON AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs önlemleriyle ilgili uyarıda bulundu. Bakan Selçuk, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajında “Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.'' ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda
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