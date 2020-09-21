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Gündem Okullar açıldı E-5te trafik yoğunluğu oluştu
İSTANBUL

Okullar açıldı: E-5’te trafik yoğunluğu oluştu

Okullar açıldı: E-5’te trafik yoğunluğu oluştu

Mesai saatlerindeki değişiklik trafiği rahatlattı. Okulların açılmasına rağmen toplu taşıma araçlarında yoğunluk azaldı. E-5 karayolu trafiğinde ise yoğunluk oluştu.

Haber Merkezi İHA
E-5 karayolu trafiğinde yoğunluk oluştu.
E-5 karayolu trafiğinde yoğunluk oluştu.

İstanbul Valiliği tarafından haftanın ilk mesai günü itibariyle kademeli mesai saatinin uygulanacağı duyurulmuştu. 08.00, 08.30 ve 09.00 saatlerinde başlayacak mesai saatleri öncesinde toplu taşıma araçlarında nispeten rahatlama olduğu görüldü.

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Avcılar’da metrobüs yollarında vatandaşların araçlara kontrollü olarak bindiği gözlendi. Okulların açıldığı ilk günde E-5 karayolunda ise yoğunluk yaşandığı görüldü.

E-5 karayolu trafiğinde yoğunluk oluştu.

Kademeli mesainin ilk gününde işe gitmek için toplu taşımayı kullanan bazı vatandaşlar kademeli mesainin ilk günüde toplu taşıma araçlarının rahatladığını söyledi.

Bir diğer vatandaş ise, "Normal şartlarda yoğun. Karar sonrası rahatlama olmayacak bence devlet büyüklerimiz daha iyi bilir ama 2 vardiya 3 vardiyalı bir sistem olursa daha iyi olabilir. En azından yarım gün çalışma gibi bir şey olabilir" dedi.

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E-5 karayolu trafiğinde yoğunluk oluştu.

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