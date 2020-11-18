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EĞİTİM

Okullar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin yeni tedbirleri açıkladı. Merak edilen konulardan biri de ara tatilde olan okullarda eğitimin devam edip etmeyeceğiydi. Erdoğan, ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretimin online olarak sürdürüleceğini duyurdu. Peki okullar ne zaman açılacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından koronavirüs salgını dolayısıyla alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Okullar ne zaman açılacak?

Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) da konuya ilişkin yapılan açıklamada, resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından koronavirüs tedbirleriyle ilgili genelge
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığından koronavirüs tedbirleriyle ilgili genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

  • Bilgilendirmede, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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