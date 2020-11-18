Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından koronavirüs salgını dolayısıyla alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Okullar ne zaman açılacak?

Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) da konuya ilişkin yapılan açıklamada, resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi.

GÜNDEM İçişleri Bakanlığından koronavirüs tedbirleriyle ilgili genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.