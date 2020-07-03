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Okullar ne zaman açılacak: MEB okulların açılış tarihi açıkladı!

MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı

Koronavirüs salgını ile kapanan okulların ne zaman açılacağı açıklandı. MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi ile birinci dönem ara tatili, yarıyıl tatili ile ikinci dönem ara tatili tarihlerinin ne zaman yapılacağını da açıkladı.

Haber Merkezi AA
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Milli eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını ile kapanan okulların ne zaman açılacağını ve yeni eğitim öğretim yılının ara tatillerinin tarihlerini açıkladı. MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu.

Uzaktan eğitime de İstiklal Marşı ile başlıyorlar
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Uzaktan eğitime de İstiklal Marşı ile başlıyorlar
Türkiye'de koronavirüs önlemleri doğrultusunda okullar uzaktan eğitime geçerken, bazı özel okullar da canlı dersler ile eğitimlere kesintisiz devam ediyor. Uzaktan eğitimde de her hafta dersler okulda olduğu gibi İstiklal Marşı ile başlayıp hafta sonunda yine Marş ile bitiyor.


Okullar ne zaman açılacak?

Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

2020-2021 ara tatil tarihleri belli oldu

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.

DHA
Koronavirüsle mücadele kapsamında okullar dezenfekte edilmişti.

Okullar neden kapanmıştı?

  • Milli Eğitim Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında gelecek neslin sağlığı için okulları tatil etmiş ve eğitimin uzaktan Eba üzerinden 30 nisan 2020 tarihine kadar devam edeceğini açıklamıştı. Koronavirüsle mücadele kapsamında eğitimler Haziran ayına kadar devam etti. MEB karneleri de 18 Haziran'da internet üzerinden erişime açmıştı.

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