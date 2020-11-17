Okullar ne zaman açılacak: Uzaktan eğitim olacak mı?
Uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek: Milli Eğitim Bakanlığı tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığından önemli bir duyuru geldi. MEB, resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirileceğini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirileceğini duyurdu.
Detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacak
MEB, açıklamasında uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirmenin ayrıca yapılacağını ifade etti.
Gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıklamıştı. Erdoğan, eğitim ve öğretiminin yıl sonuna kadar online gerçekleştirileceğini bildirmişti.