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Okullar ne zaman açılacak: Uzaktan eğitim olacak mı?

Uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek: Milli Eğitim Bakanlığı tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığından önemli bir duyuru geldi. MEB, resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

  • Detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacak
  • MEB, açıklamasında uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirmenin ayrıca yapılacağını ifade etti.

Gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıklamıştı. Erdoğan, eğitim ve öğretiminin yıl sonuna kadar online gerçekleştirileceğini bildirmişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek' dedi.

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