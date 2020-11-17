Okullar ne zaman açılacak: Uzaktan eğitim olacak mı? Uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek: Milli Eğitim Bakanlığı tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığından önemli bir duyuru geldi. MEB, resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Haber Merkezi 17 Kasım 2020, 20:55 Son Güncelleme: 17 Kasım 2020, 22:47 AA