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EĞİTİM

Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim nasıl olacak? Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planı doğrultusunda, yarından itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başlatılacak. İkinci aşamada ilkokullar, ortaokul 8'inci sınıflar, lise hazırlık sınıfları ve 12'nci sınıflarda haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında yüz yüze eğitim, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde gerçekleştirilecek. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek sınıfının müfredatından sorumlu olacak.

Haber Merkezi AA
Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması yarın başlıyor.
Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması yarın başlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamalarıyla yürütülen uzaktan eğitim sürecinde, yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamasının ilk basamağı, 21 Eylül Pazartesi itibarıyla hayata geçirildi. 21 Eylül'de, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle yüz yüze eğitim başlatıldı.

  • Bakanlık, yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamayı ise yarından itibaren uygulamaya koyacak. İlkokulda 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitim yarın başlatılacak.

İlkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6 6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7 7 ) uygulanacak.

Yüz yüze eğitim
GÜNDEM
Yüz yüze eğitim

Lise hazırlık sınıfları ve 12'nci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8 8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri yapılabilecek.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Okullarda düzensiz kalabalıkların oluşması engellenmeli
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Okullarda düzensiz kalabalıkların oluşması engellenmeli

Okul öncesi 5 gün eğitime başlıyor

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.

İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2. 3. ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak
OYNAT 01:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2. 3. ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletiyoruz. İlkokul ikinci üçüncü ve dördüncü sınıflarda yüz yüze eğitime belirlenen kurallar çerçevesinde geçilecek. Ortaokul 8 ve lise 12'inci sınıflarda yine belirlenenle kuralarla çerçevesinde yüz yüze eğitime geçilecek' ded.


İmam hatip ortaokulu 8'inci sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

Lise hazırlık sınıflarında ve 12'nci sınıflarda ise haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

  • Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "köy okulları" paylaşımı
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "köy okulları" paylaşımı

Öğrenciler, müfredattan sorumlu olacak

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek sınıfının müfredatından sorumlu olacak.

500 bin tablet bilgisayar dağıtılacak

  • MEB, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamak için ilk aşamada 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar ulaştıracak.

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve bu haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz
OYNAT 01:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz' dedi.


Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

İstanbul'da okullarda yüz yüze eğitim başladı
OYNAT 00:59
İstanbul'da okullarda yüz yüze eğitim başladı
İstanbul'da yüz yüze eğitimin ilk gününde rengarenk maskeler takan minik öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Ailesinden ayrılmak istemeyen ve ağlayan çocukları, görevliler ve polis ekipleri sakinleştirip ikna etti. Çocuklara korona virüs önlemleri anlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte olacak
OYNAT 01:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi beraber yürüteceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz' dedi.

Bakan Ziya Selçuk, 'EBA Canlı Sınıfı'nı ziyaret etti
OYNAT 00:59
Bakan Ziya Selçuk, 'EBA Canlı Sınıfı'nı ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı açılışında Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu öğretmenleriyle birlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sınıflardan öğrencilerin canlı derslerine katıldı.


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