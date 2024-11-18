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Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı: İşte MEB takvimi

Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı: İşte MEB takvimi

10:4718/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Dokuz günlük ilk ara tatil sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen bugün dersbaşı yaptı.

Öğrenciler, tatilin ardından okul sıralarına geri dönerek eğitimlerine kaldıkları yerden devam ederken, öğretmenler de yeni döneme yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.


MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 11-15 Kasım'da uygulandı.


Öğretmenler bu tarihler arasında mesleki gelişimleriyle ilgili seminerlerini okula gitmeden çevrim içi tamamladı.


Ara tatilin ardından bugün itibarıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı.


MEB 2024-2025 Çalışma Takvimi

2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.


9 Eylül'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.




#ara tatil
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#ÖĞRENCİ
#öğretmen

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