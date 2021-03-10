​Öldüren ihmal: İki kardeş inşaat çukurunda can verdi

İstanbul Çekmeköy’deki Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler, önceki gün öğle saatlerinde kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine polis ile AFAD ekipleri, çevrede ve ormanlık alanlarda arama çalışmalarına başladı. Çocukların, evlerinin yakınında bulunan inşaat alanındaki çukurda olabileceği şüphesi üzerine, itfaiye ekipleri, çukurdaki suyu çektikten sonra iki kardeşin cesedini buldu. Cesetlerin bulunmasının ardından, aile yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının çalışmaları sürüyor.

OYUNCAK VAR DİYE GİTTİLER

Çocuklarının kıyafetlerine sarılarak gözyaşı döken anne Hanife Büyür, “Orada daha önce oyuncak vardı. Bir hafta önce gördüler, oynadılar. Oyuncağı almak istediler. Oyuncağı aldılar getirdiler. Ben de yıkadım daha sonra kaldırdım oyuncakları. Benim tahminim oyuncak var diye gittiler. Oyuncak varsa alıp oynamak istediler. Önceki gün 14.30 gibi dışarı çıktılar. Yemek yedik. İçime bir şey oturdu. Kalkamadım. Daha sonra çocukları aramaya başladım. Her yeri aradık. Saat 20.00’ye kadar aradık bulamadık.

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ONLAR YÜZÜNDEN 2 YAVRUMDAN OLDUM

En son gece 01.00 gibi çıktılar. Orada olduklarını bilseydim aramaz mıydım? Orayı kapatsalardı olmaz mıydı? Ben yavrumdan oldum onların yüzünden. Benim iki tane yavrum gitti” diye konuştu.

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İnşaat sahibi gözaltında

Olayla ilgili harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca “Taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık, emniyet güçlerine söz konusu inşaatın sahiplerinin tespit edilmesi ve ifadelerinin alınmasına yönelik talimat verdi. Talimat üzerine kimliği tespit edilen inşaatın yetkilisi O.A. gözaltına alındı.

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