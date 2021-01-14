Gündem Ölüme sebebiyet suçundan aranıyordu Kadın kıyafetiyle yakalandı
İSTANBUL

Ölüme sebebiyet suçundan aranıyordu: Kadın kıyafetiyle yakalandı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet’ ve ‘hırsızık’ suçlarından kesinleşmiş 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir adam, saklandığı evde kadın kıyafetleri ile yakalandı. Hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Hükümlü, saklandığı evde kadın kıyafetleri ile yakalandı.
Hükümlü, saklandığı evde kadın kıyafetleri ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; ekipleri, ’taksirle ölüme sebebiyet’ ve ‘hırsızlık’ gibi suçlardan uzun süredir aranan, hakkında 16 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası da bulunan F.D.(39)’nin ilçede bir evde saklandığını belirledi.

Önceki gün akşam saat 20.00 sıralarında söz konusu hükümlünün eve geldiğini tespit eden emniyet ekipleri, F.D.’nin kaçma ihtimalini göz önüne alarak binanın çevresini kuşattı. Daha sonra eve baskın düzenleyen Çekmeköy Polisi, içeride başında eşarp ve altında etekten oluşan kadın kıyafetleriyle yakalayarak gözaltına aldı.

Kendisine kadın süsü veren F.D. adlı firari hükümlü, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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