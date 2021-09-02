Ömer Çelik: Türkiye'nin bir mülteci daha alacak kapasitesi yok

AK Parti MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

AFGANİSTAN'DAN GÖÇ DALGASI

Bundan sonra Türkiye'nin bir mülteci daha alacak kapasitesi yoktur. Türkiye, kimsenin sorumluluk yükleyeceği ülke de değildir. Türkiye kimseyi ölüme terk edecek bir ülke de değildir.

Afganistan üzerinden olacak krize karşı uyarıyoruz. Herkes ekonomik ve siyasi olarak bunu iyi değerlendirip ellerini taşın altına koymalı. Mülteci akını Afganistan içinde durdurulmalı.

KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ

Afganistan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. TSK 6 yıldır havalimanının güvenliğini sağlıyordu. 23 Ağustos itibarıyla bu görev tamamen sona erdi. Teklif inceleniyor. Değerlendirme yapılacak. Ekiplerimizin güvenliği sağlandığı durumda değerlendirilir.

REKLAM

TALİBAN İLE GÖRÜŞME

Bu geçiş döneminde diplomatik girişimlerimiz var. Fiili güç olan Taliban ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Kadın hakları konusunda geçmiş dönem uygulamaları olmamalıdır.

AKINCI TİHA'NIN TESLİMİ

Ülkemizin oyun değiştirici kabiliyete kavuştuğunu görüyoruz.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Özgürlüğü ve bireyi koruyan bir yaklaşım üretilecek. İletişim Başkanlığı tüm dünyadaki uygulamaları inceledi. Özgürlüğü ve bireyi koruyan bir yaklaşım üretilecek. Amaç vatandaşımızı yalan haber ve dezenformasyondan korumaktır. Birkaç toplantı yapıldı, çalışmalar henüz sonuçlanmadı.

Bugün kullandığımız sosyal medyaların çoğu devletleri aşan bir yapıya ulaşmıştır. Seçimlere müdahale edebiliyorlar. Bazı siyasilerin mesajlarını öne çıkarıp bazılarını engelliyorlar. Sosyal medya kurumunun siyasi tercihi bağlamında bir ayrımcılığa gidildiğini görüyoruz. Bu çağın en büyük sorunlarından biridir. Bireylerin bu yapıdaki özgürlüğünü koruyacak bir yapı üzerinde çalışılıyor. Tamamlandığında sizinle paylaşacağız.

REKLAM

SEÇİM BARAJI

Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı burdur.

TANJU ÖZCAN'IN AÇIKLAMALARI

Bu insanlık dışı bir yaklaşımdır. Bir kadınla ilgili son derece iğrenç bir ifadeyi büyük bir maharetmiş gibi anlatıyor. Daha da vahimi şu bunu vurgularken kadının kılık kıyafetini özellikle vurguluyor. Bu iğrençliğe başka bir iğrençlik katıyor.

Daha da üzücü olan şu insanda biraz edep olur o kadar tepki geldi. Bir özür dilersin. Özrü dilerken bile 40 tane şerh koyuyor. Bu yaklaşımı kınıyoruz.

ABD'Lİ SENATÖRÜN TÜRK KARŞITI SÖZLERİ

Türk askerinin Kıbrıs'tan çıktığını göremeyecek. Türk Silahlı Kuvvetleri barış için adada bulunuyor, orada barışın teminatıdır.

KILIÇDAROĞLU'NUN KHK'LILARA DESTEĞİ

Önüne gelen diktatör diyen bir siyasi gelenek bu. Herhangi bir şekilde mekanizmadan, değerlendirmeden bahsetmiyor. Ben yapacağım diyor. Biliyorsunuz ki yargı kararı var. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu'ndan çok şey duyuldu ama FETÖ ile nasıl mücadele edeceği yönünde bir şey duyulmadı. Türkiye bu kadar mücadeleyi boşuna vermedi. Bu açıklaması sakıncalı bir açıklamadır.

REKLAM

TÖRENDE SIRTINI DÖNEN CHP'LİYE TEPKİ

İlçe başkanının tavrı siyasi adaba aykırıdır.