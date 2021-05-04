Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya: Katillerin diliyle konuşmaya devam ediyorlar

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti.

Yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı indireceklerini ve vatana ihanetten yargılayacaklarını vurgulayan Erdoğdu, "Bunun için bütün gücümle çalışacağım" dedi.

"Katillerin diliyle konuşmaya devam ediyorlar"

Söz konusu açıklamaya Twitter hesabından tepki gösteren Ömer Çelik, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı “vatana ihanetten yargılamak”tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes’in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"Bu dili FETÖ'den tanıyoruz"

Erdoğdu'nun kullandığı dili FETÖ'den tanıdıklarını vurgulayan Çelik, "Menderes’in katillerinden FETÖ’ye kadar hepsi aynı millet düşmanı dili kullandılar. Şimdi aynı seviyesiz dili, CHP’li bir siyasetçinin devraldığını ve aynı ifadeleri tekrarladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz. Milletimiz bunlara her zaman cevabını verdi. Ve vermeye devam ediyor." dedi.

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Çelik paylaşımlarının devamında şu ifadelere yer verdi:

Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin diliyle hedef alıyor. Bu dil, millet düşmanı bir dildir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin gönül divanında yerini almıştır. Yassıada zihniyetinin tehditlerinin milletimiz nezdinde bir karşılığı yoktur. Bu zihniyetle mücadele etmeye en kararlı şekilde devam edeceğiz. Bunlara sessiz kalmak millete ihanettir.

Cumhurbaşkanımız nice siyasi suikastlara ve Yassıada katillerinin şimdiki varislerinin nice tehdidine rağmen dimdik ayaktadır. Milletine kararlılıkla ve cesaretle hizmet etmeye devam etmektedir.

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Allah bir daha Yassıada katillerine fırsat vermesin. Biz bu zihniyete karşı demokrasi ve namus nöbetimizi ömrümüzün son nefesine kadar sürdüreceğiz. Milletimiz var olsun.

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