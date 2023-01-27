Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığına ilişkin net mesaj: Hiçbir engel yok

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde geçtiğimiz gün 11'inci kez bir araya gelen Altılı masa liderleri, bu toplantıda da aday belirleyemedi. Aday konusunda uzlaşamayan liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını hedef aldı.
9 saatlik toplantı sonrası yayımlanan ortak açıklamada liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını kabul etmediklerini bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının, Anayasa’ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa’yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
Altılı masanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını hedef alan ortak açıklamasına AK Parti'den cevap geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: