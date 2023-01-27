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Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığına ilişkin net mesaj: Hiçbir engel yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını kabul etmeyeceklerini açıklayan Altılı masa liderlerine cevap verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, Erdoğan'ın adaylığının önünde bir engel bulunmadığını bir kez daha tekrarladı. Çelik, "Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır. Aylarca toplantı yapıp ulaştıkları sonuç, en ilkel vesayet arayışı olmuştur." dedi.

09:39 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde geçtiğimiz gün 11'inci kez bir araya gelen Altılı masa liderleri, bu toplantıda da aday belirleyemedi. Aday konusunda uzlaşamayan liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını hedef aldı.

9 saatlik toplantı sonrası yayımlanan ortak açıklamada liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını kabul etmediklerini bildirdi.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINI KABUL ETMEYECEKLERİNİ AÇIKLADILAR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının, Anayasa’ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa’yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

AK PARTİ'DEN CEVAP: HUKUKSUZ YOLLARLA SİYASETE YÖN VERME ARAYIŞI

Altılı masanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını hedef alan ortak açıklamasına AK Parti'den cevap geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur.
Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir.
Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır.
6’lı masadan demokrasimiz adına hiçbir şey beklenmeyeceği tamamen belli olmuştur. Dün yaptıkları toplantıda, “TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir” demişler.

"DEMOKRATİK SÜRECİ GASP ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Böylece 6’lı masanın gizli ortağının Sabih Kanadoğlu zihniyeti olduğu ortaya çıkmıştır. Aylarca toplantı yapıp ulaştıkları sonuç, en ilkel vesayet arayışı olmuştur.
Bunca toplantıdan sonra 6’lı masa, hukuku siyasallaştırarak siyasete yön vermeye çalışan vesayet durağına park etmiştir. Geçmişin demokrasiyi boğmaya çalışan tüm metodlarını bugün yeniden sahaya sürüyorlar. Sadece milletin yön vereceği demokratik süreçleri gasp etmeye çalışıyorlar.
Bu metodları çok iyi tanıyoruz. Milletimiz bu hukuksuz yaklaşımların adını çok iyi koyuyor. Tüm vesayet teşebbüsleri cevabını sandıkta alacaktır. Milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına kimse ipotek koyamayacak.

"MİLLETİMİZDEN BİR KEZ DAHA DEMOKRASİ DERSİ ALACAKLAR"

Demokrasi tarihimizin çok yakından tanıdığı bir tablo yeniden yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızla serbest bir demokratik seçimde yarışmaktan korkanlar yine Cumhurbaşkanımızın önüne hukuksuz ve siyaset dışı engeller sürmeye çalışıyorlar.
Bunlar bir kere daha milletimizden net bir demokrasi dersi alacaklar.
Bu sayede neden Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkartamadıkları da belli oldu. Dünkü beyanlarıyla Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarını ikrar ettiler.
Cumhurbaşkanımız bu seçimlerde yeniden adaydır. Cumhur İttifakı, adayının Cumhurbaşkanımız olduğunu aylar önceden açıklamıştır. Milletimizin tüm meydanlarda verdiği mesaj açıktır. “Söz ve karar milletindir” diyen siyasetimiz yoluna devam etmektedir.
#Altılı masa
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Ömer Çelik
2 saat önce
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Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığına ilişkin net mesaj: Hiçbir engel yok
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