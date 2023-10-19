Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör yuvası haline gelen Irak ve Suriye'deki tezkerelerinin uzatılmasına karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP,) mecliste tezkereye hayır oyu vermişti.

Şimdi de vatandaşlara mesaj attı

Bununla da yetinmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdide vatandaşların cep telefonlarına kaçak SMS'ler atmaya başladı.

Kılıçdaroğlu, söz konusu mesajında, “ AK Parti ve MHP'nin Meclis'ten geçirdiği tezkerede yer alan ve yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkan veren maddeyi kabul etmiyorum, protesto ediyorum!” sözlerini kullanarak konuşmasının linkini gönderdi.

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'tezkere' tepkisi: Derinleşen bir cehalet ve yetersizlikle hareket ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye ve Irak tezkerelerine 'hayır' diyen ve 'yabancı asker' maddesi üzerinden manipülasyonlara başvuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstedi.

"Kılıçdaroğlu Türkiye’nin güvenliği ve terörle mücadelesi için gerekli olan her şeye karşı çıkıyor" diyen Çelik, "Bunu da yalan siyasetiyle örtbas etmeye çalışıyor. Nitekim aynı maddenin yer aldığı tezkerelere CHP parlamento grubu olarak daha önce defalarca 'evet' dedi." ifadelerini kullandı.

CHP liderinin derinleşen bir cehalet ve yetersizlikle hareket ettiğini belirten Çelik, "CHP, tezkere konusundaki tutumuyla, sadece PKK’ya siyasi destek verenlerin destek verdiği bir duruma düşmüştür!" diye yazdı.

Çelik'in X hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Kılıçdaroğlu’nun siyasi bilgisizliği ve yetersizliği her gün yeni bir aşamaya geçiyor.

Kılıçdaroğlu, bugün vatandaşlarımıza sms gönderip, yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkân verdiğini iddia ederek tezkereye karşı olduğunu duyurdu.

Kılıçdaroğlu Türkiye’nin güvenliği ve terörle mücadelesi için gerekli olan her şeye karşı çıkıyor, bunu da yalan siyasetiyle örtbas etmeye çalışıyor.

Oysa iki yıl önce de bu konuya açıklık getirmiştik. 2014’ten beri her tezkerede bu maddenin olduğunu hatırlatmıştık.

Bu maddenin Türkiye’nin uluslararası terörle mücadele koalisyonunun bir parçası olması nedeniyle ihtiyaç duyulan bir madde olduğunu söylemiştik.

Nitekim aynı maddenin yer aldığı tezkerelere Cumhuriyet Halk Partisi parlamento grubu olarak daha önce defalarca “evet” dedi.

Buradan anlaşılan CHP yönetimi onayladıkları tezkerelerin hiçbirini ya okumadılar ya da yeni geliştirdikleri ittifak ilişkileri çerçevesinde tutum değiştirdiler. Kılıçdaroğlu’nun her iki durumda da derinleşen bir siyasi cehalet ve yetersizlik ile hareket ettiği ortaya çıkıyor.

Kılıçdaroğlu anlaşılan yeni ittifak ilişkileri nedeniyle tutum değiştirmesine bir bahane olarak yabancı güçlerin varlığından bahsediyor.

Doğrusu, 2014 ve 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına istinaden Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki DEAŞ ve benzeri terör yapılanmalarıyla mücadele için bir koalisyon ihdas edilmiştir.

Türkiye ile 80 ülke ve NATO ile Arap Ligi'nin de aralarında bulunduğu 5 uluslararası kuruluş bu koalisyonda yer almıştır.

Koalisyona üye ülkeler de personel, malzeme, silah, araç, hava üssü, limanlar ve hava sahaları gibi alanların kullanımında iş birliği yapmaktadır. Meselenin özü budur.

Kılıçdaroğlu’nun uluslararası ilişkilerin ve işbirliğinin gereklerini anlamaktan uzak olduğunu biliyoruz. Bugün vatandaşlarımızı rahatsız eden sms’ler atarak bilgisizliğini bir kere daha ilan etmiştir.

CHP Yönetimi tezkere konusundaki tutumuyla, sadece PKK’ya siyasi destek verenlerin destek verdiği bir duruma düşmüştür!

Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu’ndan önce milli güvenlik konusunda güçlü bir hassasiyete sahipti. Kılıçdaroğlu CHP’nin bu çizgisinde de sapmaya imza atmıştır.

Biz Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sınırlarımıza mücavir bölgelerde topraklarımıza mütecaviz bir şekilde yaklaşmaya çalışan her türlü terör örgütüne karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz."







