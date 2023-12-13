Önce şehit törenine sonra HEDEP'in kapısına: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ikiyüzlü tavrı bir kez daha belgelendi

CHP gibi bir partinin genel başkanısınız. Yıllardır bu ülkede milletvekilliği yapıyorsunuz. Size yakışan bilerek konuşmaktır. Bilmediğiniz konularda da konuşmamaktır. Gördüğüm o ki Filistin meselesini tarihsel olarak hiç bilmiyorsunuz. İngiliz işgaliyle başlayan ve İsrail devletinin kuruluşuyla tamamlanan süreci de pek bilmiyorsunuz. İsrail’i kuran Arap-İslam düşmanı İRGUN terör örgütünden ne kadar haberdarsınız bilmiyorum. İsrail’in kurulduktan sonra nasıl toprak işgal etme siyaseti izlediğini,