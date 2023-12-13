Önce şehit törenine sonra HEDEP'in kapısına: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ikiyüzlü tavrı bir kez daha belgelendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ikiyüzlü tutumu Ankara programındaki HEDEP ayrıntısıyla bir kez daha ortaya çıktı. Ankara programı kapsamında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için düzenlenen törene katılan Özgür Özel'i tören sonrası ajandasına dahil ettiği HEDEP ziyareti büyük tepki çekti.
Pençe Kilit şehidi için Ankara'da düzenlenen törene katılan Özel, tören sonrası HEDEP ile gerçekleştireceği programın detaylarını paylaştı.
HDP Eş Genel Başkanları Tuncay Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç'u ziyaret gerçekleştirecek olan Özel'in bu çelişkili tutumu CHP Genel Başkanının ikiyüzlülüğünü ve HEDEP ile kirli siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.