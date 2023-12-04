Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun izinde: Önce İYİ Parti sonra HEDEP

“HEDEP’in eş genel başkanları bana tebrik için ayrı ayrı telefon açmışlardı. ‘Ziyaretinize de gelmek isteriz’ dediler. ‘Halk buluşmaları takvimimiz yoğun, sonrasında bir randevu talep edeceğiz’ dediler. Onlar ‘Randevu talep edeceğiz’ dedikleri için bekliyoruz. Talep ettiklerinde randevu vereceğiz ve görüşeceğiz.”