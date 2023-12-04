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Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun izinde: Önce İYİ Parti sonra HEDEP

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP'de Genel Başkan seçildikten sonra HEDEP eş genel başkanlarının tebrik için aradıklarını, görüşme için de randevu talep etmek istediklerini söyleyen Özgür Özel, İYİ Parti ile görüşmelerin ardından rotayı yine Kandil'in partisine kırdı. Özel HEDEP'ten görüşme için randevu talebi beklediklerini söyledi.

09:43 - 4/12/2023 Pazartesi
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Özgür Özel
Özgür Özel

CHP'de değişim süreci sonrası yerel seçimlere hızlı bir hazırlık dönemi başladı.


Yönetimi ve genel başkanı değişen parti ilk kez kampa girdi.


Antalya'da toplanan partililerin Manavgat ilçesindeki bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı ile kamp da sona erdi.


Özellikle yerel seçim stratejisinin belirlendiği kamptan sonra Genel Başkan Özgür Özel, gazetecilere açıklama yaptı.


İyi Parti'ye hafta içinde yapılan ziyaretten sonra Genel İdare Toplantısı'ndan (GİK) yeniden ittifak için çıkacak cevabı bekleyen CHP'de yeni rota HEDEP.


"HEDEP'in randevu talebini bekliyoruz"


HEDEP eş başkanlarının tebrik için aradığı ve ziyaret için de randevu almak istediklerini söyleyen Özel, bu randevu talebini beklediklerini söyledi.


Özel şöyle konuştu:


  • “HEDEP’in eş genel başkanları bana tebrik için ayrı ayrı telefon açmışlardı. ‘Ziyaretinize de gelmek isteriz’ dediler. ‘Halk buluşmaları takvimimiz yoğun, sonrasında bir randevu talep edeceğiz’ dediler. Onlar ‘Randevu talep edeceğiz’ dedikleri için bekliyoruz. Talep ettiklerinde randevu vereceğiz ve görüşeceğiz.”

İyi Parti'nin HEDEP görüşmesine tavrı ne olacak?


Yerel seçimlerde ittifak kurulmasa bile büyükşehirlerde iş birliği beklentisi olan CHP, mayıs genel seçimlerinden sonra İyi Parti'den HDP ile kurulan iş birliği nedeniyle büyük eleştiriler almıştı.


İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere tüm İyi Partililer, yeni ismiyle HEDEP'e kapıları seçimden sonra kapamıştı.


Bu kapsamda İyi Parti'nin, CHP-HEDEP görüşmesine nasıl tavır alacağı merak konusu.




#Özgür Özel
#CHP
#HEDEP
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