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Özgür Özel PKK'nın siyasi kolu DEM'den destek isteyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirdi. Ancak yerel seçim için çıkmaza girdi. Önce Meral Akşener'i ziyaret etti, ittifak yapmak istedi. Ancak İYİ Parti'den gelen veto üzerine panikledi. PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partisi'ne yöneldi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın "Biz kuru boş vaatlere kanacak bir parti değiliz" açıklaması üzerine harekete geçti. Yarın, DEM Partisi'ni ziyaret edeceği öğrenildi.

12:32 - 12/12/2023 Salı
Diğer
Özgür Özel
Özgür Özel
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
Özgür Özel
, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirdi.

Ancak tüm vaatlerini ve sözlerini kısa sürede unuttu, yerel seçim telaşına girdi. Önce 8'li koalisyon ortaklarından Meral Akşener'i ziyaret etti, ittifak yapmak istedi. Ancak İYİ Parti'den gelen veto üzerine panikledi.


PKK'nın siyasi kolu DEM'den destek isteyecek


PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partisi'ne yöneldi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın "Biz kuru boş vaatlere kanacak bir parti değiliz" açıklaması üzerine harekete geçti. Yarın, DEM Partisi'ni ziyaret edeceği öğrenildi. Görüşmede 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin de gündeme geleceği belirtildi. Talebin CHP'den geldiği ve DEM Parti Eş Genel Başkanlarının, Özel'e resmi randevu verdiği de öğrenildi.


DEM de kapıları kapattı


DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 81 ilde kendi adaylarıyla yerel seçime girilmesi eğiliminin öne çıktığını, bu kararın PM'ye sunulacağını söylemişti.


Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 6 Aralık'ta yaptıkları açıklamada "Biz kuru boş vaatlere kanacak bir parti değiliz" demişti.

#Özgür Özel
#DEM Parti
#seçim
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