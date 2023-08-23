Önde gösterildiği seçimde fark yedi: Kılıçdaroğlu kendisini gazlayan yandaş anketçileri kovdu

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, değişim çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve destekçilerine sert sözlerle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun kendi mahallesindeki muhtarlık seçimlerini bile kazanamayacağını söyleyen Saymaz, "Ancak CHP'de kurultay kazanabilir. O da kurultay koşullarını buna uygun düzenledikleri için." dedi. Kılıçdaroğlu destekçilerine de değinen Saymaz, "Bunlardan bazıları seçim öncesinde 'Kılıçdaroğlu aday olmasın' diyenlerdi. İsim isim biliyorum. Hiç mi etrafınızda konu komşu yok, hiç mi aile bireyiniz yok, sokağa da mı çıkmıyorsunuz? Sorun bir etrafınıza. Kılıçdaroğlu bir daha seçilirse kim bir daha sandığa gidecek, kim heyecan duyacak?" ifadelerini kullandı.