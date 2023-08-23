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Önde gösterildiği seçimde fark yedi: Kılıçdaroğlu kendisini gazlayan yandaş anketçileri kovdu

Seçimlerde aldığı ağır yenilgi ile koltuğu sallantıya giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce kendisini yüzde 10'a kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde gösteren yandaş anket şirketlerinin genel merkeze girişini yasakladığı öne sürüldü.

10:02 . 23/08/2023 Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen tarihi seçimler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ezici zaferiyle sonuçlandı.

Seçimden önce ise muhalefet yandaşı onlarca anket şirketi, muhalif partileri ve cumhurbaşkanı adayı
Kemal Kılıçdaroğlu
'nu önde gösteriyordu.

Anketçileri önde gösterdi 2,5 milyon oy fark yedi

Muhalefet oylarını şişiren anketçilerin gazı ile girilen iki seçim de büyük bir hüsranla sonuçlandı.

Bazı anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 puan önünde gösterilen Kılıçdaroğlu, daha ilk seçimde 2,5 milyon oy fark yedi.

Mecliste çoğunluğu alması beklenen muhalif partiler ise hayal kırıklığına uğradı.

"Kılıçdaroğlu anketçileri kovdu"

Muhalif oyları şişiren anket firmaları ise seçimden sonra bu konuya açıklık getirmedi.

Odatv'de yer alan habere göre kulislerde ise anketçi gazıyla 2 tarihi seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun cezayı kestiği konuşuluyor.

Kendisini ve partisini seçimden önce önce göstererek yanıltan tüm anket firmalarını kovan Kılıçdaroğlu genel merkeze alınmamalarını istedi.

"Bunlara kimse iş vermeyecek"

İddiaya göre şirket yetkililerinin bir daha içeriye alınmamasını isteyen CHP lideri,
“Genel merkeze girmeyecekler bunlara kimse iş vermeyecek”
ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Kendi mahallesinin muhtarlık seçimlerini bile kazanamaz
CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Kendi mahallesinin muhtarlık seçimlerini bile kazanamaz

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, değişim çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve destekçilerine sert sözlerle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun kendi mahallesindeki muhtarlık seçimlerini bile kazanamayacağını söyleyen Saymaz, "Ancak CHP'de kurultay kazanabilir. O da kurultay koşullarını buna uygun düzenledikleri için." dedi. Kılıçdaroğlu destekçilerine de değinen Saymaz, "Bunlardan bazıları seçim öncesinde 'Kılıçdaroğlu aday olmasın' diyenlerdi. İsim isim biliyorum. Hiç mi etrafınızda konu komşu yok, hiç mi aile bireyiniz yok, sokağa da mı çıkmıyorsunuz? Sorun bir etrafınıza. Kılıçdaroğlu bir daha seçilirse kim bir daha sandığa gidecek, kim heyecan duyacak?" ifadelerini kullandı.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Anket
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