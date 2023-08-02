Önder Sav'ın 'Kılıçdaroğlu' iddiasına CHP'den 'kaçak' cevap

Faik Öztrak - Önder Sav
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından istifa etmemesiyle iç karışıklığa sürüklenen CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor.
CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav’ın gündeme taşıdığı ve kamuoyunda ‘genel başkanının görev süresi doldu, Parti Meclisi (PM) kararı ile olağanüstü kurultaya gidilsin’ çağrısı, CHP içinde rağbet görmedi.
Yeni Şafak’a konuşan Sav, genel başkanın görev süresinin dolmasıyla ilgili sözlerinin bağlamından koparıldığını belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu’nun görev süresinin dolduğunu, görevi bırakmasının siyaseten ve hukuken doğru olacağını söyledi.
Öztrak geçiştirdi
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Önder Sav'ın iddiaları sorulan Öztrak konuyu geçiştirdi. Öztrak, Sav'ın "Kılıçdaroğlu'nun görev süresinin dolduğu, kurultay yapılmadığı için tüzük ihlalinin yapıldığı" iddiasına net bir cevap vermek yerine "Bu iddianın hiçbir hukuki karşılığı yoktur" demekle yetindi.