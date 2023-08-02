Önder Sav'ın 'Kılıçdaroğlu' iddiasına CHP'den 'kaçak' cevap

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve getiriliş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Kaset' kumpasından haberi olduğu öne sürülen Sav, Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'a karşı aday olmadığını açıklamasını kendisinin istediğini vurgulayıp, "Kılıçdaroğlu 'adayım' dese işler bozulabilirdi. Aklım Kemal Bey, duygularım Deniz Bey'den yanaydı." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun partinin önünü açacağını düşündüğünü ve bu yüzden adaylığı için çalıştığını belirten Sav, "Akli melekelerim neyi gerektiriyorsa onu yaptım." dedi.