Onlarca noktadan elde edilen veriler açıklandı: İstanbul'un havası kötüye gidiyor

İstanbul'un 39 noktasına kurulan istasyonlarda ölçülen hava kirliliği değerlerine göre, dünden bu yana 10 noktada hava kirliliği seviyesi "iyi"den "orta" seviyeye döndü.

Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğinin yer yer artış göstermesine neden oluyor.

Kentteki hava kirliliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğünün Hava Kalitesi İzleme Merkezinden anlık takip edilebiliyor.

Farklı noktalara kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilerle, ilçelerde bölgesel bazlı ölçüm yapılıyor.

Uygulamalarda, tespit edilen değerler, 0 ile 50 arası "iyi", 50 ile 100 arası "orta", 100 ile 150 arası "hassas", 150 ile 200 arası "sağlıksız", 200 ile 300 arası "kötü", 300 ile 500 arası "tehlikeli" şeklinde sıralanıyor.

Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre, kentin 39 noktasında bulunan istasyonlarda ölçülen hava kirliliği değeri, dün saat 18.00'de 1 nokta turuncu (hassas), 16 nokta sarı (orta), 22 nokta yeşil (iyi) olarak tespit edildi.

Bugün ise yine aynı saatte hava kirliliği değeri, 1 noktada turuncu (hassas), 26 noktada sarı (orta), 12 noktada yeşil (iyi) olarak ölçüldü. Böylece dünden beri 10 noktada daha hava kirliliği değeri "iyi"den "orta"ya döndü.

İlçelerin hava kirliği değerleri

Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı yüksek ve düşük olan yerler saat 18.00 itibarıyla şöyle ölçüldü:

"Aksaray 71, Alibeyköy 53, Arnavutköy 42, Avcılar 53, Bağcılar 55, Başakşehir MTHM 55, Beylikdüzü 62, Beşiktaş 55, Büyükada 43, Esenler 55, Esenyurt MTHM 55, Göztepe D-100 123, Kadıköy 55, Kandilli 55, Kandilli MTHM 55, Kartal 55, Kağıthane 55, Kağıthane MTHM 70, Kumköy 16, Maslak 55, Mecidiyeköy MTHM 56, Sancaktepe 48, Sarıyer 50, Selimiye 39, Silivri MTHM 55, Sultanbeyli MTHM 56, Sultangazi-1 18, Sultangazi-2 40, Sultangazi-3 55, Sultangazi MTHM 55, Tuzla 81, Yenibosna 55, Çatladıkapı 51, Ümraniye 30, Ümraniye MTHM 47, Üsküdar 47, Üsküdar MTHM 55, Şile MTHM 49, Şirinevler MTHM 55."

İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi verileri

İBB'nin Hava Kalitesi İzleme Merkezine göre de hava kirliliği değeri dün saat 18.00'de 1 noktada turuncu (hassas), 9 noktada sarı (orta), 29 noktada yeşil (iyi) olarak ölçüldü. Bugün aynı saatte ise 1 noktada turuncu (hassas), 22 noktada sarı (orta), 16 noktada yeşil (iyi) olarak kaydedildi.

İBB'nin Hava Kalitesi İzleme Merkezine göre kentte hava kalitesinin takip edildiği istasyonlardaki veriler saat 18.00 itibarıyla şöyle:

"D-100 130, Tuzla 94, Beylikdüzü 78, Kağıthane-2 71, Aksaray 71, Sultanbeyli 62, Mecidiyeköy 61, Kadıköy 60, Başakşehir 60, Sultangazi-4 59, Kağıthane-1 59, Beşiktaş 59, Esenyurt 56, Esenler 55, Şirinevler 54, Yenibosna 53, Silivri 52, Kartal 52, Bağcılar 52, Üsküdar-2 51, Sultangazi-3 51, Kandilli-2 51, Alibeyköy 51, Şile 49, Sarıyer 48, Maslak 48, Kandilli-1 48, Arnavutköy 46, Avcılar 45, Çatladıkapı 43, Üsküdar-1 40, Ümraniye-2 40, Sancaktepe 40, Büyükada 36, Sultangazi-2 34, Selimiye 33, Ümraniye-1 29, Kumköy 16, Sultangazi-1 15."







