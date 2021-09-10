Operasyondan 20 gün önce kaçmış: Darbeci general Terzi'nin oğlu firari

İzmir’de FETÖ’nn Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik 7 Eylül’deki operasyonda gözaltına alınan 164 şüpheliden işlemleri tamamlanan 47’si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22’si tutuklanırken, 25’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer şüpheliler ise bugün adliyeye sevk edilecek.

Faruk Terzi

GÜNDEM Ankesörden Terzi’nin oğlu çıktı: Ardışık aramalar yaptığı tespit edildi

Aralarında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi’nin oğlu Faruk Terzi’nin de olduğu firari 35 şüpheli ise aranıyor. Öte yandan Faruk Terzi’nin 18 Ağustos’ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt dışına çıktığı belirlendi. Faruk Terzi’nin ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilmişti.

GÜNDEM Semih Terzi’nin oğlu zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş

Soruşturma kapsamında itirafçı olan M.A.’, Faruk Terzi ile ilgili şunları söylemişti: “Faruk Terzi, matematik, fizik ve temel derslerinden çok düşük derecede zayıf not almasına rağmen bütünlemeye bırakılmayarak sınıftan geçiriliyordu. Bu şahsın da FETÖ yapılanmasından olduğunu düşünüyorum, çünkü okul idaresi tarafından da korunuyordu.”