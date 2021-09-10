Gündem Operasyondan 20 gün önce kaçmış Darbeci general Terzinin oğlu firari
ANKARA

Operasyondan 20 gün önce kaçmış: Darbeci general Terzi'nin oğlu firari

Geçtiğimiz günlerde 40 ildeki FETÖ soruşturmasında gözaltına alınacak 214 kişiden biri olan, 15 Temmuz’un darbeci generallerinden Semih Terzi’nin oğlunun operasyondan 20 gün önce yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. 18 Ağustos’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan firar eden Faruk Terzi’nin ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Operasyondan 20 gün önce kaçmış: Darbeci general Terzinin oğlu firari
Semih Terzi

İzmir’de FETÖ’nn Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik 7 Eylül’deki operasyonda gözaltına alınan 164 şüpheliden işlemleri tamamlanan 47’si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22’si tutuklanırken, 25’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer şüpheliler ise bugün adliyeye sevk edilecek.

Faruk Terzi
Faruk Terzi

Ankesörden Terzi’nin oğlu çıktı: Ardışık aramalar yaptığı tespit edildi
GÜNDEM
Ankesörden Terzi’nin oğlu çıktı: Ardışık aramalar yaptığı tespit edildi
  • Aralarında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi’nin oğlu Faruk Terzi’nin de olduğu firari 35 şüpheli ise aranıyor. Öte yandan Faruk Terzi’nin 18 Ağustos’ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt dışına çıktığı belirlendi. Faruk Terzi’nin ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilmişti.

Semih Terzi’nin oğlu zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş
GÜNDEM
Semih Terzi’nin oğlu zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş

Soruşturma kapsamında itirafçı olan M.A.’, Faruk Terzi ile ilgili şunları söylemişti: “Faruk Terzi, matematik, fizik ve temel derslerinden çok düşük derecede zayıf not almasına rağmen bütünlemeye bırakılmayarak sınıftan geçiriliyordu. Bu şahsın da FETÖ yapılanmasından olduğunu düşünüyorum, çünkü okul idaresi tarafından da korunuyordu.”

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FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı

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CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur

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