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GAZİANTEP

'Orası bir yalan dünyası': PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesine kavuştu. Teslim olan terörist F.Ş "Tekrar vatanıma dönmek ve aileme kavuşmak çok güzel bir duygu. Bunun için çok mutluyum. Buradan o taraftakilere söyleyeceğim şey; sadece oranın bir yalan dünyası olduğu. Oradan kaçmak isteyen çok kişi var biliyorum" dedi.

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Haber Merkezi AA
Orası bir yalan dünyası: PKKdan kaçan bir terörist daha teslim oldu
Polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist Gaziantep'te ailesiyle buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla huzur ve güveni tesis etmeye çalışırken Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında ise dağa kaçırılan çocukların aileleriyle de görüşerek ikna faaliyetleri yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler, 6 yıl önce terör örgütüne katılan F.Ş'nin (25) teslim olması için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 10 ay süren bir çalışma yürüttü.

Ailesinin ve ekiplerin ikna etmesi sonucu terör örgütünden kaçarak Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan F.Ş, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde annesi ve babasıyla buluşturuldu.

Oğlunu karşısında görünce gözyaşlarını tutamayan Hülya Ş. oğluna sarılırken "Yavrum, kurban olurum sana." deyip ellerini okşadı.

AA

"Anlattıkları her şeyin yalan olduğunu net olarak anladım"

Buluşmanın ardından F.Ş. AA muhabirine, terör örgütünün kendilerine söylediklerini, vicdanında sorguladığını ve tutarsızlıkları görünce kaçmaya karar verdiğini söyledi.

Ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten F.Ş. şöyle konuştu:

"Anlattıkları her şeyin yalan olduğunu net olarak anladım. 2021 yılının ortalarında ailemle iletişime geçtim. Onlar bana 'Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bizimle her zaman irtibattalar.' diye söyledi. 'Seni onlarla görüştürelim.' dediler. Ben de öyle dahil oldum. Bana Etkin Pişmanlık Yasası'ndan bahsettiler. Ondan sonra terör örgütünden kaçmaya karar verdim ve kaçarak Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim oldum. Yani teslim olduğumda herhangi bir ön yargı ve olumsuzluk yaşamadım.

  • Tekrar vatanıma dönmek ve aileme kavuşmak çok güzel bir duygu. Bunun için çok mutluyum. Buradan o taraftakilere söyleyeceğim şey; sadece oranın bir yalan dünyası olduğu. Oradan kaçmak isteyen çok kişi var biliyorum. Oradan bu tarafa gelmeleri için tekrar çağrı yapıyorum: Geri gelsinler, vatanına ve ailesine tekrar kavuşsunlar. Bu çok garip bir duygu. Çok garip, inanın, insanın içi kıpır kıpır oluyor."

AA

Aile de çok mutlu

Buluşmaya tekerlekli sandalyeyle gelen baba Salih Ş. ise emeği geçenlere teşekkür ederek "Çocuğumuza kavuştuğumuz için çok mutlu ve memnunum. Çocuğumu ilk gördüğümde anlatılmaz bir sevinç oldu içimde. İçim dolu, anlatamıyorum sevincimi." dedi.

Anne Hülya Ş. da oğluna yıllar sonra kavuştuğu için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek "Oğlumuza kavuştuğumuz için çok sevinçliyiz. Geceden beri uyuyamadım. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Allah herkesten razı olsun. Çok heyecanlıyım. Herkes canla başla çalıştı. Allah razı olsun. Değişik bir duygu, akşamdan beri çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Zanlı F.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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