Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapan damat, koronavirüsten öldü

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Akçedere Mahallesi’nde berber Tarık Kul, önceki hafta rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Kul’un yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Ordu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Kul, önceki gün hayatını kaybetti. Kul’un cenazesi koronavirüs tedbirleri kapsamında Kumru ilçesinde toprağa verildi.

Tarık Kul, 18 Temmuz 2020’de, İlknur Kul ile dünya evine girdi. Kuaför dükkanında aldığı titiz koronavirüs önlemleri ile tanınan Kul, düğün davetiyesine de ‘Sağlığımız için maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım’ yazarak davetlileri uyardı.

DHA Tarık Kul, yaklaşık iki ay önce dünyaevine girmişti.

'ELİNİN KINASI DAHA SOLMADI'

Tarık Kul’un babası Hüseyin Kul, çok üzgün olduğunu belirterek, "Kelimeler boğazımda düğümleniyor, Allah kimseye bu acıyı vermesin. Birden rahatsızlanınca hastaneye götürdük. Tahliller yapıldı ve en sonunda durumu iyi değil diye Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Bu zamana kadar hiç sıkıntısı yoktu, yaklaşık bir ay önce dişinde bir apse oldu ve aile hekimine gitti, antibiyotik kullanmaya başladı. 2 buçuk ay önce düğününü yaptık, elinin kınası daha solmadı. Allah bu virüs iletini, milletin başından defeder inşallah. Ben yandım başkası yanmasın" dedi.

DHA Tarık Kul, düğün davetiyesine de ‘Sağlığımız için maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım’ yazarak davetlileri uyarmıştı.

'DÜĞÜNDE TÜM ÖNLEMLERİ ALMIŞTI'

Acılarının çok büyük olduğunu ifade eden Tarık Kul’un ağabeyi Faruk Kul ise "Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Tarık’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını söylediler, ben de ‘Tarık genç, atlatır’ dedim. Kardeşim hastaneye yatırıldı, yoğun bakıma yatırıldı, kalbi durdu ve hayatını kaybetti. 2 buçuk ay önce evlendi, kendisi berberdi ve düğünde de tüm önlemleri almıştı. Davetiyesine bile uyarı yazdırdı. Dişinde oluşan apseden dolayı doktorun verdiği antibiyotiği kullanmış ama hapları fazla alınca vücuduna zarar vermiş. En sonunda illet virüsü kapmış, hasta olsa bile hastaneye gitmezdi" diye konuştu.

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Koronavirüse karşı herkesin dikkatli olmasını isteyen Kul, "Vatandaşlarımız çok vurdumduymaz, maske ağızda duracağına kola takıyorlar. İnsanlar dikkat etmiyor, bizim canımız yandı başkasının yanmasın" ifadelerini kullandı.

DHA Tarık Kul (28), önceki hafta yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

'UYARILARA DİKKAT EDELİM'

Tarık Kul’un amcası İlyas Kul da "Doktor durumunun kötü olduğunu söyledi ve birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Uyarılara dikkat edelim, maskemizi takalım, sosyal mesafeye uyalım. Biz yandık kimse yanmasın, acımız çok büyük" dedi.

'BUNUN ŞAKASI YOK'

Berber arkadaşı Hakan Cavlu da "Tarık, virüse karşı çok dikkatliydi, davetiyesine bile uyarı yazmıştı. Nasıl oldu ben anlamadım, koronavirüs olduğunu öğrenince çok şaşırdım. İnsanlardan uzak durur, hep dışarıda otururdu. Sonra hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok üzüldük, bizi de hemen karantinaya aldılar. Herkesin dikkatli olması lazım, bunun şakası yok. Maske takmayan insanlar var" diye konuştu.

HAYAT Sağlık Bakanı Koca paylaştı: İstanbul yakında yeni bir hastaneye kavuşacak

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 10 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısındaki düşüş durağanlaşıyor

FOTOĞRAF 13 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, geçen salı günü ziyaret ettiği Ankara'daki Centurion İlaç'ın 75 kişilik ekip ile Kovid-19'a yönelik yürüttüğü yerli ve milli ilaç çalışmalarının yapıldığı laboratuvarı görüntülendi. 3 üniversite ile işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında bir ay içinde yaklaşık 100 hasta üzerinde ilacın insan deneylerine başlanacak. Klinik çalışmalarda kullanılmak üzere 20 bin adet Kovid-19 ilacı üretildi. 'CNT 002' isimli molekülden üretilen Kovid-19 tedavisinde kullanılabilecek ilacın faz-2 ve faz-3 çalışmaları 3 ayda tamamlanacak. Faz çalışmaları tamamlanıp gerekli izinler alındıktan sonra ise yılda 25 milyon adet ilaç üretilebilecek. 'AKCİĞER SEMTOMLARINI ORTADAN KALDIRIYOR'<br>​<br>​ Centurion Pharma Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ersin Erfa, Kovid-19 ile birlikte yerli aşının öneminin görülmüş olduğunu söyledi. Kovid-19'un tedavi protokolünde yazan bazı ilaçların da üretimini yaptıklarını kaydeden Erfa, Kovid-19'a ilişkin iki ayrı ilaç çalışmalarının olduğunu kaydetti. Projeye mart ayında başladıklarını anlatan Erfa, Kovid-19'u tedavi edici, özellikle akciğer semptomlarını tedavi edici molekül üzerinde çalışıyoruz. İnsanlığa umut olacak, tedavi edici ilacı çıkarmayı ümit etmekteyiz. 3 ay içerisinde ilk sonuçları almış olacağız. 'CNT002' protokolünde faz-2'ye geldik. Faz-2, faz-3'ü beraber yürütmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki ay itibarıyla ilk hastaları almayı hedefliyoruz. 3 ay içerisinde sonuçlar çıkmış olacak. Sonuçlar çıktıktan sonra bilimsel otoriteler tarafından onaylanırsa, sadece ülkemize değil tüm dünyaya derman olabilecek bir ilacı Türkiye'de üretmeye başlamış olacağız diye konuştu. 'PATENT HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK'<br>​<br>​ Erfa, plazma tedavisinin tamamen antikordan geliştirilen, yani Kovid-19 geçiren ve kanında virüse karşı geliştirilmiş savunma elemanları yani antikorlar bulunan insanlardan alınan plazmanın, Kovid-19 tedavisine ihtiyaç duyan yeni hastalara verilmesi prensibine dayanan bir tedavi olduğunu kaydetti. Erfa, Diğeri ise akciğerdeki hasarı ortadan kaldıran, iyileşme sürecini başlatan ve kısaltan bir tedavi protokolü. Üretilecek ilaçların tamamı yerli ve milli olacak. 'CNT002' molekülümüz ile ilgili patent hazırlıklarımız tamamladık. Umarım en yakın zamanda patentimizi alacağız. Sağlık sistemimizin ne kadar doğru çalıştığını ve diğer ülkelere göre ne kadar ileri seviyede olduğumuzu görmüş bulunuyoruz. Bu noktada başta sağlık bakanımız olmak üzere sağlık çalışanlarına, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. '4 YIL İÇİNDE YERLİ AŞIYI KAZANDIRACAĞIZ'<br>​<br>​ Erfa, su çiçeği aşısı ile yerli aşı projesini de başlatacaklarını kaydederek, Bu noktada tüm teknoloji ve alt yapı donanımına hazırız. Su çiçeği aşısı dünyada en çok tüketilen ve değer olarak da oldukça pahalı olan bir aşı olduğu için de ülkemiz ithalat yaptığından bu aşıyı yüzde yüz, antijenden itibaren Türkiye'de üretme hedefindeyiz. Yaklaşık 4 yıl içerisinde yerli aşıyı ülkemize kazandıracağız. Aynı zamanda hepatit A, hepatit B, kuduz aşısı ve grip aşısı konusunda da çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız. Bu noktada bakanlığımızdan 'başlayın' emrini beklemekteyiz. 2024 yılında ilk yerli canlı aşımızı, su çiçeği hücresi aşımızı üretmiş olmayı hedefliyoruz dedi. 'BİYOBENZER ÜRETİM HATTI KURMA HAYALİMİZ VAR'<br>​<br>​ Erfa, biyoteknolojik ilaçların çağın kronik hastalıklarının en önemli tedavi edici özelliklerinden olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: Ülkemize, hücreden başlayan bir biyobenzer üretim hattı kurma hayalimiz var. Bunun altyapı çalışmalarını tamamladık, yatırımlarımız başladı. Yaklaşık 2 yıl içerisinde 10 biyobenzer ürünü üretir hale geleceğiz. Bunlar özellikle kronik hastalıkların tedavisinde, kanserde, karaciğer hastalıklarında kullanılabilecek ilaçlar olacak. Hem yerli üretiyor olacağız hem ihracat potansiyeli olacak hem de ithalatın önüne geçmiş olacağız. 2 yıl içerisinde bunu başarmış olacağız. Erfa, Bakan Varank'ın ziyaretinden çok mutlu olduklarını da ifade ederek, Sayın Bakanın ziyaretinden onur duyduk, bizi motive etti. Çalışmalarımız hızlandırmak yönünde moralimiz oldukça yükseldi. Kovid-19 ile ilgili projelerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk dedi. Yerli koronavirüs ilacında sona gelindi: Sadece ülkemize değil tüm dünyaya derman olabilecek bir ilaç Ankara'da 3 üniversite ile işbirliğinde çalışmaları sürdürülen Kovid-19 ilacında sona gelindi. 'CNT002' isimli molekülden oluşturulan ilacın faz-2, faz-3 çalışmasında, 3 ay içinde hasta alımının tamamlanarak ilk sonuçların elde edilmesi planlanıyor.

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FOTOĞRAF 9 Çinli Sinovac Biotech firmasının geliştirdiği Kovid 19 aşı adayının Faz 3 klinik araştırmaları için ilk gönüllü aşılamaları Ankara ve Kocaeli’nden sonra İstanbul’da da başladı. İstanbul’daki ilk gönüllü uygulamalar Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşireler Oğuzhan Erdinç, Demet Aygüler, Erdal Çinkaya ve ebe Dilara Erişen’e yapıldı. Çalışmanın yürütücüsü, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği Koordinatörü Sorumlusu Prof. Dr. Volkan Korten, daha önce de erişkinler için bazı aşı çalışmalarının yürütüldüğünü ancak bir pandemi aşısı olarak ilk kez böyle bir süreç içerisinde yer aldıklarını belirterek “Pandemi nedeniyle çok hızlı ilerleyen ve bir an önce piyasaya girmesi beklenen büyük çapta olan bir aşılama kampanyası bu. O nedenle biz de merkez olarak ilk defa tabii ki böyle bir çalışmaya giriyoruz. Türkiye çapında 25 merkezde toplam 13 bin kişi civarında gönüllüye aşı uygulanacak. Yani her merkeze yaklaşık 650 civarında bir gönüllü düşüyor. İlk etapta gönüllü sağlık çalışanları var. Onlarda bir güvenlik problemi olmadığı görüldükten sonra halka genişletilecek çalışma. Yani her merkezde yaklaşık 60 civarı gönüllü sağlık çalışanına aşı uygulaması yapılacak” dedi. “ÇAĞRIYI YENİ YAPTIK AMA ÇOK GÖNÜLLÜMÜZ VAR” <br> <br> Prof. Dr. Korten, gönüllü çağrısını birkaç gün önce yapmış olmalarına rağmen çok sayıda başvuru aldıklarını vurgulayarak “Yeni duyuru yapmamıza rağmen başvurulardan memnunuz. Çok sayıda sağlık çalışanı çalışmaya katılmak istiyor. İlk gün için 4 kişi hazır oldu ve aşılamaları da gerçekleştirildi. Biz günde maksimum 10 gönüllüye aşılama yapmayı planlıyoruz. Çünkü bir kişiye en az yarım saat falan ayırmamız gerekiyor. <br> <br> Bilgilendirme, onam alınması vesaire için. Ayrıca bir de kişilerin önceden taranması gerekiyor. Hastalığı geçirip geçirmedikleri veya o an hastalığın olup olmadığının anlaşılması için hem antikor, hem de polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) bakıyoruz. Onların sonuçları da genellikle bir gün sonunda çıkıyor. Yani gelen kişiye hemen o anda aşılamayı yapmıyoruz. O testlerin sonuçlanması gerekiyor” diye konuştu. “GÖNÜLLÜLERİN KARARINDA AİLELERİ DE ETKİLİ OLABLİYOR” <br> <br> Bu çalışmaya katılmanın tamamen gönüllülük esasına dayandığını belirten Prof. Dr. Korten, “Örneğin bir gönüllümüz ailesi istemediği için vazgeçti çalışmaya katılmaktan. Kendisi çok istekliydi. Bazen olabiliyor böyle şeyler. Sosyal faktörler de etkili olabiliyor. Bu gönüllülerimizi ilk etapta 120 gün yani 4 ay boyunca periyodik olarak takip edeceğiz PCR ve antikor testleri ile. Yani yaklaşık ayda bir kez PCR ve antikor testleri uygulanacak. <br> <br> Ama bu arada herhangi bir şekilde hastalanırlarsa hemen değerlendirmeye alınacaklar. Daha sonra da 1 yıl boyunca güvenlik açısından telefonla takip edilecekler. Aşıya ait herhangi bir advers (yan etki) olayı gelişti mi gelişmedi mi diye bakılacak” dedi. “İLK SONUÇLARINA GÖRE YÜZDE 99’UN ÜZERİNDE ANTİKOR OLUŞTURUYOR” <br> <br> Aşıların piyasaya çıkabilmesinde en önemli kısmın etkinlik ve güvenlik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Korten, sözlerini şöyle noktaladı: <br> <br> “Buradaki sonlanım noktası gönüllünün hastalık geçirdiğinin belirlenmesi. Bunu da genelde yine polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile bakacağız. Antikorlar zaten aşı ile oluşuyor. Onları da bütün çalışmada bu 13 bin kişide, ilk 1000 kişisinde, (daha önce yapılmış antikor çalışmaları ama ayrıca bizim ülkemizde de yapılacak), ne kadar antikor oluşturuyorlar ona bakılacak... Yüzde 99'un üstünde antikor oluşturuyor bu aşı, buna dair yeniden bizde de ek bir bilgi olarak bu elde edilecek. Önemli olan oluşan bu antikorların koruyuculuk sağlayıp sağlamayacağını anlamak için biz bu çalışmayı yapıyoruz. Yani bir aşının (uygulanan toplam gönüllüler arasında) en az yüzde 50 koruyuculuk sağlaması gerekiyor ki, faydalı bir aşı olarak değerlendirilebilsin. Yüzde 50'nin altındaysa, ki birçok aşı çalışması yapılıyor, o aşının pek şansı kalmıyor. Dünya Sağlık Örgütü bunu söylüyor, herhangi bir aşı adayının iyi bir aşı olarak kabul edilebilmesi için en az yüzde 50 barajını aşması gerekiyor. Bu tabii ki 70-80-90 olursa, çok daha iyi olur. Ama bir taraftan bir de yan etki durumu var. Örneğin yüzde 80 etkili bir aşının çok yan etkisi olur, ama yüzde 60 etkili bir aşının çok daha az yan etkisi olabilir. O zaman tercih, kişilere ya da o ülkenin otoritesine kalacak.” “EN BAŞTAN BERİ İSTİYORDUM, AİLEME DE SÖYLEMİŞTİM” <br> <br> Gönüllü olarak aşı çalışmasına katılan sağlık çalışanlarından Dilara Erişen (32), Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi pediatri yoğun bakımda ebe olarak çalıştığını söyleyerek şunları anlattı: <br> <br> “Daha önceden de aslında düşünüyordum gönüllü olmayı. Çünkü aylardır bütün dünya aslında bu pandeminin içindeyiz. Hepimiz acı haberler alıyoruz, gerek çevremizden gerek ailemizden. Bu yüzden hep çalışmaları yakından takip etmeye çalışırım elimden geldiğince ve ülkemizin de desteklediği bir çalışma olduğunda gönüllü olacağımı zaten başta eşim olmak üzere tüm aileme ilk baştan beri direkt söylemiştim... Daha sonra hastanemizin de bu çalışmalarda yer alacağını öğrenince, ilk gün hemen direkt iletişime geçtim koordinatörlükle. Hemen randevu işlemlerimizi ayarladık, testlerimizi tamamladık ve aşı için uygun olup olmadığımıza bakıldı. Uygunluğumuz kanıtlandıktan sonra da bugün sizin de gördüğünüz gibi ilk dozumuzu vurulduk. Bundan sonra da eskisi gibi korunmaya tabii ki devam edeceğiz. Çünkü henüz bu aşının etkin olup olmayacağını bilmiyoruz... Hiçbir garantisi yok şu anda yani. O yüzden tedbiri elden bırakmayacağız. Çalışmalar sonuçlanır ve tamam bu aşı koruyucu ve güvenli diye tüm dünyada ilan edilir, ondan sonra tedbirleri elden bırakabiliriz. Kapıyı aralamaya bakıyor bu virüs vücudumuzda girmek için. Biz de o kapıyı elimizden geldiğince sıkıca kapalı tutmaya çalışıyoruz. Aşı çalışmaları sonuç verdiğinde o kapıyı sonuna kadar açabiliriz.” Koronavirüs aşısında İstanbul’da ilk gönüllü aşılamaları yapıldı Çin'de geliştirilen aşının 16 Eylül'de ilk kez Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlayan Faz 3 klinik araştırmaları için İstanbul'da ilk gönüllü aşılamaları yapıldı. Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gönüllü 4 sağlık çalışanına aşı uygulandı.

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