Gündem Ordu Valiliğinden CHPnin adayına suç duyurusu
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
POLİTİKA

Ordu Valiliğinden CHP'nin İstanbul adayına suç duyurusu

Ordu Valiliğinden CHP'nin adayına suç duyurusu

Ordu Valiliğince, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olaya ilişkin, "Sayın Valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde devletimizi, devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır" açıklamasında bulunuldu.

Haber Merkezi AA
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu ve beraberindekilerin, 5 Haziran Çarşamba günü Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde arzu edilmeyen olayların cereyan ettiği belirtildi.

VIP salonunu kullanma konusunda ısrarcı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ve İmamoğlu'na, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram ve havalimanı güvenlik amirleri tarafından defaatle büyük bir nezaket ve üslup içerisinde, İmamoğlu ve beraberindekilerin rical listesinde olmadığından VIP salonunu kullanmalarının mümkün olamayacağı ifade edildiği aktarılan açıklamada, "İfade edilmesine karşın kendilerine yapılan izahat ve ikazlara aldırmayarak, görevli polis memurlarına ve özel güvenlik görevlilerine mukavemet etmek ve itmek suretiyle VIP salonuna zorla girmeleri ve salonu işgal etmeleri sonucu yaşanan olaylarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 6 Haziran Perşembe günü Valiliğimizce bir açıklamada bulunulmuştu" ifadesi kullanıldı.

Bahse konu açıklamalarında ifade etmiş oldukları tüm hususların, olayın vuku bulduğu gün nöbetçi olan Bayram, Havalimanı Şube Müdür Vekili Sezgin Aydın ve yaşananlara tanık olan diğer güvenlik görevlileri (T.Y, E.Y, M.G, M.Ö, O.N, E.Ö, C.K, V.Ç, E.A, E.D, K.G, B.T, Y.S.Y, F.B, Y.A, R.A, S.S, M.D, M.A, E.A, İ.G, T.G, U.D,) tarafından imza altına alınan tutanakla ve verdikleri ifadelerle tüm ayrıntılarıyla birlikte ortaya konulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

REKLAM
  • "VIP salonuna zorbalıkla girme ve işgal neticesinde yaşanan gerginlikte İmamoğlu'nun kendisine refakat eden polislere hitaben söylediği 'Bu sizlik bir durum değildir. Bu Vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin' ifadesi, Torun'un, Aydın'ın yüzüne karşı 'Tayyip'in uşakları, haysiyetsizler, şerefsizler', ayrıca polis memurlarına karşı 'Bu sizlik bir durum değil, bunu it Valinin yaptırdığını biliyorum. O Valinin …… getireceğim. Bu devran döner elbet, herkes hesabını verecek' ifadesi, CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun'un VIP girişinde bulunduğu esnada 'Bu Vali İl Başkanı mı, AK Parti Başkanı mı belli değil' ifadesi düzenlenen tutanakta tanıklarıyla birlikte açıkça belirtilmiştir."

Açıklamada, nitekim bu hakaret içeren ifadelerin, ülke genelinde yayın yapan basın yayın organlarının yayınladığı haberlerde de yer aldığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Keza olayların içerisinde yer alan ve hakaret içeren ifadelerden birinin sahibi olan Torun da 7 Haziran Cuma günü Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yapacağı seyahat öncesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'hakaret ettimse ben ettim' şeklinde ifade kullanarak, yapmış olduğu hakareti teyit ve itiraf etmiştir. Sayın Valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde devletimizi, devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır."

Ordu Valiliği CHP adayının VIP yalanını çürüttü
GÜNDEM
Ordu Valiliği CHP adayının VIP yalanını çürüttü

Ordu VIP olayının yeni görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 01:52
Ordu VIP olayının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylar ile ilgili görüntüler ortaya çıktı.


YKS gireceklere uyarı

YKS gireceklere uyarı

ÖSYM, sınava girecek adaylara hatırlatmalarda bulundu.
Konyada tarihi randevu

Konya'da tarihi randevu

Milliler, dünya şampiyonu Fransa'yı konuk ediyor.
Mağarada kıstırıldılar

Mağarada kıstırıldılar

​İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Operasyon sürüyor.
Geceleri<br>ortaya çıkıyor

Geceleri
ortaya çıkıyor

​Batman'da vatandaşları tedirgin eden örümcek.
Liderliği<br>resmen bıraktı

Liderliği
resmen bıraktı

May'in ​resmi olarak istifa ettiği duyuruldu.
Valilikten suç duyurusu

Valilikten suç duyurusu

Ordu Valiliği, CHP'nin İstanbul adayı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Türkiye'nin en<br>uzunu tamamlandı

Türkiye'nin en
uzunu tamamlandı

​Resmi açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak.
PKK'ya<br>'pençe' darbesi

PKK'ya
'pençe' darbesi

​13 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
TEM'de<br>'makas' dehşeti

TEM'de
'makas' dehşeti

​Beşiktaş'taki kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Bakan Pekcan duyurdu

Bakan Pekcan duyurdu

Kanada ile JETCO mutabakat zaptı imzalandı.
Geleceğin<br>para düzeni

Geleceğin
para düzeni

​Yeni ekonomi dergisi Z Raporu'nun ilk sayısı, raflardaki yerini aldı.
2 bin 600 yıllık<br>köye akın ettiler

2 bin 600 yıllık
köye akın ettiler

'Avrupa'nın en güzel kasabaları' listesinde yer alıyor.
Türkiye'den<br> net hamle

Türkiye'den
net hamle

Doğu Akdeniz'de 9,4 milyar dolarlık enerji oyunu.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

300 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Açık düşman<br>yakın tehdit

Açık düşman
yakın tehdit

​ABD yönetimi, F-35 eğitimi için ABD'de bulunan 42 Türk askerini sınır dışı etme kararı aldı.
Ticaret savaşları

Ticaret savaşları

​Korumacılık tehdidi, ekonomik gelişmeleri etkileyen faktörlerin başında geliyor.
26 ile uyarı

26 ile uyarı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.