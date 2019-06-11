CHP 'it' skandalını örtmek için Atatürk'e hakaret yalanını ortaya attı.

Son dönemlerde adı skandallarla anılan ve Ordu Havalimanı'nda kentin valisine 'it' diyerek hakarette bulunan CHP, HDP ve İyi Parti'nin İstanbul Adayının yalanlarına parti yönetimi de katılmaya başladı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vali Seddar Yavuz hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Adıgüzel, "23 Nisan'da Ordu’da Karşıyaka İlköğretim Okulu’na giden vali, öğretmenlere konuşma yaparak, 'Atatürk’ü çok abartmaya gerek yok, o kadar abartmayın, bu ülkede 10 senede bir Atatürk kadar biri çıkar. Cumhuriyet döneminin yanında, Osmanlı’yı unutturmayın Osmanlı’yı öne çıkartın' dediğini öne sürdü. CHP'li vekil, bu iddiasına 'toplantıda bulunan birkaç kişiden teyit edildi' cümlesiyle pekiştirmeye çalışsa da Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada söz konusu iddiaların tamamen asılsız, yalan ve iftira olduğu vurgulandı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP Ordu Milletvekili Sayın Mustafa Adugüzel, kendisine ait Facebook sayfasında, 'Ordu Valisi Seddar Yavuz’un Skandalları Bitmiyor' başlığı altında, tamamen asılsız, mesnetsiz ve iftira niteliğinde bir yazı paylaşımında bulunmuş ve bu yazı kaynak gösterilerek, basın-yayın organlarınca haber yapılmıştır.

Altınordu ilçemizin Karşıyaka Mahallesinde bulunan Şehit Zeki İnan İlkokulunda gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni sonrasında, herkes tarafından beğenilen bir kutlama programı icra eden okul yönetimi ve öğretmenlerini tek tek tebrik ettikten sonra eşimle birlikte tören alanından ayrılacağım esnada, okul yöneticileri ve öğretmenlerin ısrarlı bir şekilde ikramda bulunma isteklerini kırmayarak, beraberimde Eşim Sayın Selda Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Kutlu Tekin BAŞ, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Hasan Acu ile birlikte davete icabet ettik.

Ahlaklı ve iyi insan yetiştirmeleri noktasında tavsiyede bulundum

Okulun öğretmenler odasında verilen ikram sırasında, öğretmenlerle sohbet etme fırsatımız oldu. Bu sohbette, okullarımızda düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinliklerine katılarak, öğrencilerimize medeniyet değerlerimiz, doğru meslek seçimi, ahlaklı ve iyi insan olarak yetişmeleri konularında tavsiyelerde bulunduğumu ifade ettim.

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Yapılan sohbette, Türk Milleti’nin çok büyük bir millet olduğunu, büyük milletlerin en önemli özelliğinin de tarih boyunca çok sayıda büyük devlet adamları yetiştirdiğini vurguladım. Selçuklu’nun Osmanlı’ya, Osmanlı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne rakip olmadığını ve şanlı Türk tarihinin birer parçası ve devamı olduğunu ifade ettim. Bu başarılarımızın altında yatan nedenin de, medeniyet değerlerini özümsemenin, benimsemenin ve bunu yaşatmanın olduğu vurgusunu yaptım.

CHP'de 'Çamur at izi kalsın' mantığı

Hal böyle iken, 1989 yılında başlamış olduğum mülki idare mesleğinde, 28 Şubat süreci dahil olmak üzere hiç bir dönemde Cumhuriyet’e, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik isnat, eleştiri ve şikayete maruz kalmayan şahsımı; ‘çamur at izi kalsın’ mantığı içinde, bir kavgada dahi söylenmeyecek küfür ve hakaretleri yapanların suçlarını örtbas etmek, şahsımı toplumda itibarsızlaştırmak ve linç etmek üzere bir iftira kampanyası başlattıklarını üzüntüyle görüyorum.

Yapmış olduğum sohbete ilişkin okul yönetimi tarafından düzenlenen ve ekte sunulan rapor, 15 Mayıs 2019 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne okulun resmi e-posta adresi üzerinden gönderilmiştir. Söz konusu rapor, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına da iletilmiştir.

Valilik tarafından açıklanan konuşma tutanağı.

Vatanına, Milletine ömrünü adamış bir Devlet adamı olarak, ne dün, ne bugün, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine asla dil uzatmadım. Onların, milletimizin gönlündeki yerini bilen ve bunu da özümseyen bir devlet yöneticisi olarak, toplumda asla bir tartışma konusu yaratacak söylem, eylem ve davranışım olmamıştır. Bu durumu, görev yaptığım yerlerdeki tüm kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarımız çok iyi bilmektedir.

Bu yalanların asıl sebebi VIP işgali

Şahsıma yönelik bu asılsız, mesnetsiz itham ve iftiraları asla kabul etmiyorum.

Bu itham ve iftiranın altında yatan nedeninin de, Ordu-Giresun Havalimanında yaşanan VIP işgali olayı olduğunu, kamuoyu da, ben de çok iyi biliyorum.

Yapmış oldukları küfür, hakaret ve çıkarmış oldukları rezaleti örtbas etmek isteyen çevrelerin, şahsımı toplumda itibarsızlaştırmak için başlatmış oldukları yaftalama ve karalama kampanyasını esefle kınıyorum.

Mesnetsiz, yakışıksız bu iftiralarla ilgili de yasal yollara başvuracağımı ve buna tevessül edenlerle hukuk önünde hesaplaşacağımı, tüm kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunuyorum.

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OYNAT 00:35 CHP adayının valiye küfür ettiği görüntüler ortaya çıktı CHP İstanbul adayı, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonu kullanma hakkı olmadığı halde içeriye girmeye çalıştı. Ancak polisler kuralları hatırlatarak içeri almayacaklarını söyledi. Bunun üzerine CHP İstanbul adayı, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret etti. Ordu Valiliği'nce CHP İstanbul adayı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un, kent ziyareti dönüşü havalimanının VIP bölümünde çıkan tartışmada, Vali Seddar Yavuz ile polis memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. BiP'te paylaş

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