Ve proje raydan çıktı

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde adı kavgalarla anılan, karakol basıp polise saldıran, adamlarına gazeteci dövdüren CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, yine özüne döndü. İmamoğlu, 31 Mart seçimleri öncesinde anlaştığı reklam ajanslarının kendine çizdiği yol haritasını takip etti. ‘Sevgi’, ‘saygı’ ve ‘kardeşlik’ gibi söylemleri dilinden düşürmeyen İmamoğlu, en gerilimli durumları bile benzer sözlerle geçiştirdi. Ancak 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından proje raydan çıktı.

YSK'YI İHANETLE SUÇLADI

Seçimlerin iptaline ilişkin kararının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada doğrudan YSK’yı ihanetle suçladı. Bir gün önce YKS’ya güveniyorum diyen İmamoğlu, bir gün sonra, “Bu ülkede karar vericiler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olabilirler…” İmamoğlu terbiye sınırlarını aşan diğer ifadeleri ise rakibi Binali Yıldırım ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya yönelik oldu.

ADAM YERİNE KOYMUYORUM

Binali Yıldırım’ın “Seçim neden iptal oldu?” sorusuna verdiği “Çünkü çaldılar” cevabına bozulan İmamoğlu yine kontrolden çıktı. Gece yarısı çektiği videoyu paylaşan İmamoğlu, “ Başkan olursun, Bakan olursun Meclis Başkanı olursun ama… Neyse…” ifadelerini kullandı. Diğer bomba ise bir televizyon kanalında patladı. Tevfik Göksu’nun Trabzonlulara ‘Pontuslu’ dediğini iddia eden İmamoğlu, yalanı ortaya çıkınca, “Belediye başkanını da o haberi yapanı da adam yerine koymuyorum” ifadeleri kullandı.

ESNAFA: UKALALIK YAPMA

Bir diğer tartışma ise Arnavutköy’de yaşandı. Kendisine bir soru soran bir esnafı ikna etmeye çalışan İmamoğlu, başaramayınca öfke saçtı. “Bana ukalalık yapma” diyerek vatandaşa çıkışan İmamoğlu, “Yazık sana yazık. Beynin uyuşmuş” İfadelerini kullandı. İmamoğlu daha sonra da “Ne okudun sen?” diyerek aşağılamaya çalıştı.

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VALİYE: İTLİK YAPMIŞTIR

İmamoğlu’nun son skandalı Ordu’da yaşandı. Karadeniz turunu tamamlayıp İstanbul’a dönmek için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda olay çıkardı. Vatandaşın kullandığı salon yerine izni olmadığı halde VIP salonunu kullanmak isteyen İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile beraberindeki CHP’liler hem Ordu Valisi’ne hem de görevli polislere hakaretler yağdırdı. İmamoğlu, kendisine refakat eden polislere hitaben söylediği “Bu vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin” ifadesini kullandı. Torun ise polisleri “Tayip’in uşakları, haysiyetsizler, şerefsizler. Bunu it valinin yaptırdığını biliyorum. O valinin …… getireceğim. Bu devran döner elbet, herkes hesabını verecek” gibi küfürler etti.

“İT” DEĞİL “BASİT” DEMİŞ!

Ciddi öfke kontrolü problemi yaşayan İmamoğlu, iddiaya göre bu skandalın ardından reklam ajansı ve psikologların tavsiyesi üzerine 2 gün tatile çıktı. Tatilin ardından ekran karşısına çıkan İmamoğlu, CHP’lilerin hakaret etmediğini iddia ederek dalga geçer gibi açıklamalarda bulundu. Kendisinin ayrıcalıklı görerek anne ve babasına ait çantaların x-ray cihazından geçirilmesi geçirilmesini eleştiren İmamoğlu şunları kaydetti: “Vali bir tuzak kurmuştur. Karadeniz turunda tam 20 konuşma yaptım. Yanımda olan insanlar, sesimin çıkmadığını, bazı kelimelerin yarısının çıktığını, yarısının çıkmadığını çok iyi biliyorlar. Valinin basitliğine, gereken ifademle orada işarette bulundum.”

O KÜFÜRLERE TÜM GÖREVLİLER ŞAHİT

Yeni Şafak olaya şahit olan isimlere ulaştı. Alınan bilgiye göre İmamoğlu ve Seyit Torun ile beraberindekiler baskın yapar gibi VIP salonuna girmek isteyince gerilim çıktı. Bu gerilim sırasında basına yansıyan hakaretleri tümü edildi. Bu hakaretler tüm görevliler tarafından tutanak altına alınıp imzalanarak ilgili makamlara sunuldu.

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FOX TV: Hakaret görüntüsü var yayınlamadık

Fatih Portakal

Tüm şahitler CHP adayını yalanlıyor. CHP’ye yakınlığı ile bilinen ve İmamoğlu’nun bir dönem ev arkadaşı olan FOX TV’nin ana haber sunucusu Fatih Portakal, ellerinde görüntüler olduğunu ancak yayınlamadıklarını belirterek İmamoğlu’na tepki gösterdi. Portakal, “Ekrem İmamoğlu o sözleri söyleyemez. Devlet hepimizin devleti, vali de hepimizin valisi. Siyasetçinin valiye böyle sözler söyleme hakkı olamaz. Bu ikinci oldu. Alışkanlık haline getirmesin. Bana da burada sabahtan akşama hakaretler küfürler yağıyor. Ne yapayım ben de onlara mı küfredeyim” İfadelerini kullandı.

ÇIK AÇIKLAMA YAP ÇAĞRISI



İmamoğlu’nun “İt değil ‘basit’ dedim sözlerinin ardından FOX’tan ikinci bir açıklama geldi. Kanalın haber müdür Kubilay Tümen İmamoğlu’nu sosyal medyadan örtülü olarak yalanladı: “Sosyal medyada birbirini yiyen AKP’li ve CHP’li trollerin video tartışmasına noktayı koyması gereken Ekrem İmamoğlu’dur. Çıkıp ya “dediysem dedim, arkasındayım” ya da “ağzımdan bir anlık sinirle o kelime çıktı, üzgünüm” demesi lazım. Neden susuyor?”

CHP medyası örtme telaşında

Öfkesini kontrol edemeyen Ekrem İmamoğlu tatil yaparken CHP medyası İmamoğlu’nun imza attığı skandala kılıf uydurmak için adeta birbiri ile yarıştı. Başta Oda Tv ve Halk TV olmak üzere “İmamoğlu ‘gitti’ deyin ifadelerini kullandı, montajlayıp ‘it’ olarak servis ettiler iddiasında bulundu. CHP ilintili gazeteci Ayşenur Arslan ise sosyal medya hesabından “İmamoğlu “valiye İmamoğlu GİTTİ deyin” diyor. Pelikancıların sitesi bunu “İmamoğlu valiye İT dedi” diye yayınlıyor. Şaşıracak bir şey yok, işleri bu” iddiasında bulundu. Bu iddialar bizzat CHP Milletvekilleri tarafından da savunuldu. Ancak İmamoğlu “it değil ‘basit’ dedim diyerek” CHP medyasını yalanlamış oldu.