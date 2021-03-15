Ordu'da bir okul mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındı: Eğitime ara verildi

Kabataş Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Beylerli Mahallesi’nde bulunan Şehit Harun Maytalman İlk ve Ortaokulu’nda görevli olan bir öğretmenin rahatsızlığından dolayı koronavirüs testi yaptırdığı, test sonucunun pozitif ve İngiltere varyantlı olarak belirlendiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, okulda çalışan tüm öğretmen, görevliler ve yakın temassız olarak değerlendirilen öğrencilere test yapıldığı belirtilerek, “Yapılan testler sonucunda 4 öğretmen ve 6 öğrenci test sonucu pozitif çıkması nedeniyle, Kabataş İlçesi Şehit Harun Maytalman İlk ve Ortaokulu’nda ikinci bir değerlendirmeye kadar yüz yüze eğitime ara verilmesine, ilgili kurumlarca yapılan yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, mağduriyetine neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

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