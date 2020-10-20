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ORDU

Ordu’da okullardaki 400 bin liralık ’akıllı tahtaları’ çaldılar

Pes dedirten hırsızlık: Okuldaki 400 bin liralık ’akıllı tahtaları’ çaldılar

Ordu'da 7 Ekim'de okullardan 'akıllı yazı tahtaları'nı çalan 4 şüpheli yapılan detaylı incelemeler sonucunda yakalandı. Çalınan 10 akıllı yazı tahtasının piyasa değerinin 400 bin TL olduğu belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Çalınan akıllı tahtalar
Çalınan akıllı tahtalar

Ordu’nun Kabataş ilçesinde bir okuldan 400 bin TL değerindeki ’akıllı yazı tahtaları’nı çalan 4 şüpheli, jandarmanın başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

10 AKILLI TAHTAYI ÇALDILAR

  • İlçenin Elbeyi Mahallesi Şehit Salih Keskin İlk ve Ortaokulundan 7 Ekim 2020 tarihinde piyasa değeri 400 bin lira olan 10 adet etkileşimli tahta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

İHA
Kabataş'ta akıllı tahtaları çalan hırsızlar yakalandı.

Olayla ilgili olarak Ordu Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), OYİ ve Kabataş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından fail ya da faillerin tespitine yönelik yapılan güvenlik kameraları, PTS kaydı incelemeleri, görgü tanık beyanları ve detaylı saha araştırmaları sonucunda çalınan etkileşimli tahtalar bulunarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Tahtaları çaldıkları belirlenen 4 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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