Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyon: 41 kişi tutuklandı

17:028/05/2026, Cuma
AA
Ordu'da, "suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik operasyonda 41 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

"Suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik 15 ay yürütülen soruşturma süresince örgütün deşifresi için Ordu merkezli 11 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 20 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 13 tüfek, 2 el bombası, 19 tüfek kartuşu, 16 uyuşturucu hap, 2 laptop, 3 kılıç, 116 fişek, çok sayıda doküman ile ülkeye girişi yasak olan piton yılanı ele geçirildi.

MASAK tarafından hazırlanan analiz raporu doğrultusunda, 51 şüphelinin banka hesabına, 8 taşınmaza, 14 motorlu taşıta el konuldu. Ayrıca 1 şirkete de kayyum atandı.

Soruşturma süresince gözaltına alınan şüphelilerden 41'i tutuklandı, 4'ü hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı, 42 şüpheli ise adli kontrol şartıyla bırakıldı.


