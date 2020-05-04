Ordu’da trafikte en fazla ceza hız sınırını aşmaktan dolayı yazılıyor Ordu’da trafikte en fazla ceza hız sınırını aşmaktan dolayı yazılıyor Ordu’da son bir hafta içerisinde en çok trafik cezası hız sınırlarını aşmaktan dolayı gerçekleşti.

Haber Merkezi 04 Mayıs 2020, 21:42 İHA