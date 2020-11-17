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Ordu'da vahşet: Yaşlı kadını domuz bağıyla öldürüp çarşafa sardılar

Ordu'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde, çarşafa sarılı halde cansız bedeni bulunan Makbule Sarı'nın (74), üç gün önce elleri ve ayaklarının domuz bağıyla bağlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyet ve jandarmanın kurduğu ortak ekip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Çarşafa sarılı cesedi bulunan yaşlı kadın, domuz bağıyla öldürülmüş.
Çarşafa sarılı cesedi bulunan yaşlı kadın, domuz bağıyla öldürülmüş.

Olay, ilçeye bağlı Saraaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahallenin muhtarına haber verdi. Muhtar da Sarı'ya ulaşamayınca polisten yardım istedi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde Makbule Sarı’yı çarşafa sarılı, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde buldu. Yapılan kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca evde yapılan incelemede ise para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi.

Makbule Sarı'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi Morg ve Gasilhane'sine kaldırıldı.

İHA
Makbule Sarı'nın (74), 3 gün önce elleri ve ayaklarının domuz bağıyla bağlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

ÜÇ GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

  • Makbule Sarı’nın cesedi üzerinde ön otopsi ve inceleme gerçekleştirildi. Yapılan incelemede ilk tespitlere göre; Makbule Sarı'nın vücudunda travmatik bulgulara rastlanıldı. İç organlarının çürümeye başladığı Sarı'nın, yaklaşık 3 gün önce birkaç kişi tarafından elleri ve ayaklarından domuz bağıyla bağlanıp öldürüldüğü saptandı.

Yaşlı kadının cesedinden alınan bazı örnekler, kesin ölüm raporunun belirlenmesi için incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sarı'nın bugün toprağa verileceği ifade edildi.

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ÖZEL EKİP KURULDU

  • Bu arada, Sarı'nın ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında özel ekip kuruldu.

Mahallede ve evin çevresinde geniş çaplı araştırma yürüten ekiplerin birçok kişinin ifadesine başvurduğu bildirildi

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