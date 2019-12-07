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ORDU

Ordulular Ceren Özdemir için toplandı: Sessiz kalma, suça ortak olma

Ordu'nun Altınordu ve Fatsa ilçelerinde, bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir için yürüyüş düzenlendi. Fatsa'daki yürüyüşte grup adına konuşan Ceren Özdemir'İn arkadaşı Eftalya Hazar'ın sözleri dinleyenleri duygulandırdı. Hazar konuşmasında, "Kız öldü diyorum, 'Soyu, sopu, dini, ırkı neymiş?' diyor, yahu kız öldü. Umutları, hayalleri, geleceği öldü, annesi öldü, babası öldü, insanlık öldü. Susuyor, susuyoruz. Artık susmuyoruz, kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ordu halkı Ceren Özdemir için yürüyüş düzenledi.
Ordu halkı Ceren Özdemir için yürüyüş düzenledi.

Ordu'nun Altınordu ve Fatsa ilçelerinde, Altınordu'da bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir için yürüyüş yapıldı.

İlçe merkezindeki Sırrı Paşa Caddesi'nde bir araya gelen grup, "Sessiz kalma, suça ortak olma", "Ceren Özdemir burada", "20 yaşında bir melek Ceren Özdemir" şeklinde sloganlar atarak, Özdemir ailesinin oturduğu Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evin önüne yürüdü.

Yürüyüşte kadına şiddet karşıtı dövizler taşındı.

Bazı grup üyeleri, genç kızın ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Ordulular Ceren Özdemir için yürüdü.

Ceren için sessiz yürüyüş

Fatsa ilçesinde ise Ceren Özdemir için sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle "sessiz yürüyüş" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, ellerindeki dövizlerle Reşadiye Caddesi güzergahından Plevne Meydanı'na yürüdü.

Etkinliğe katılan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, burada yaptığı konuşmada, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

İbrahim Etem Kibar
  • Olayın kadına şiddetin ötesinde insanlığa yapılan şiddet olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Kibar, "Bu yüzden, bu yürüyüşün insanlık açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun bugün burada birlik ve beraberlik içinde Türkiye'nin birçok yerinde sağlanmış bu birlikteliği ilçemizde de göstermenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Grup adına konuşma yapan Ceren Özdemir'in arkadaşı Eftalya Hazar da büyük bir üzüntü içinde olduklarını ve Ceren'i unutturmayacaklarını ifade etti.

Eftalya Hazar

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyleyen Hazar, şunları kaydetti:

"Yahu kız öldü, umutları hayalleri, geleceği öldü"

  • "Kız öldü diyorum, 'Nasıl giyinmiş' diyor. Kız öldü diyorum, 'Tek başına dışardaymış' diyor. Kız öldü diyorum, 'Soyu, sopu, dini, ırkı neymiş' diyor, yahu kız öldü. Umutları, hayalleri, geleceği öldü, annesi öldü, babası öldü, insanlık öldü. Susuyor, susuyoruz. Artık susmuyoruz, kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir."

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