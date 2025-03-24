Örgüt yöneticileri tutuklandı: İki dosyadan 50 şüpheli cezaevinde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında dün kararlar verildi.

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında Çağlayan Adliyesi’ndeki sorgu işlemleri gece boyunca devam etti. Savcılık sorgularının ardından şüpheliler hakkında “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet almak”, “rüşvet vermek”, “irtikap” ve “kişisel verileri ele geçirmek” suçlarından tutuklama talep etti.

YOLSUZLUKTAN 47 TUTUKLAMA

Sorguların ardından hakimlik İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dışında İBB Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe’nin aralarında olduğu 47 kişinin tutuklanmasına hükmetti.

41 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin ile Vahit Doğan’ın da aralarında olduğu 41 kişinin “yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza şeklinde adli kontrol tedbiri” uygulayarak serbest bırakılmasına karar verildi. Başsavcılığın bazı serbest bırakma kararlarına itiraz edeceği de öğrenildi.

TERÖRDEN TUTUKLANDILAR

Terör soruşturması kapsamında ise İmamoğlu’nun dışında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Sorguların ardından 3 isim de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜTÜN HAREKETLERİNİ KOLAYLAŞTIRDILAR

Kararda, “Kent Uzlaşısı” örgütsel faaliyetlerine ilişkin şüpheliler Mahir Polat, Mehmet Ali Çalışkan ve Resul Emrah Şah¥an’ın ortak örgütsel irtibatı olarak PKK/KCK siyasal alan yapılanması sorumlusu firari Azat Barış ile HTS kayıtlarının bulunduğu vurgulandı. Şüphelilerin örgütün hareketlerini kolaylaştıran ve yaşantısını sürdürmeye yönelik eylemlere iştirak ederek üzerlerine atılı “PKK/KCK'ya yardım etme suçunu işledikleri” belirtilen kararda, MASAK raporları, tanık beyanları, HTS raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin suçu işledikleri hususunda kuvvetli suç şüphesinin olduğu aktarıldı.

KAÇMA ŞÜPHELERİ VAR

Kararda, şüphelilerin kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu, bu nedenle bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı belirtilerek, bu doğrultuda tutuklamanın ölçülü olduğu kanaatine varılarak, tutuklama kararı verildiği anlatıldı.

Hepsi inkar etti

Yolsuzluk soruşturmasında ifade veren şüpheliler de üzerlerine atılı suçları kabul etmedi. İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, medya operasyonlarını yöneten kişi olduğuna ilişkin iddiayla ilgili, “Bundan işimi iyi yaptığım kastediliyorsa buna diyecek bir şeyim yoktur. Ancak sosyal medya aracılığıyla trol ordusuyla kimseye itibar suikastı, karalama yapmam” dedi.

KABUL ETMİYORUM

Gazetecilere maddi destekte bulunduğu iddialarının doğru olmadığını savunan Ongun, ifadesinin devamında şunları dile getirdi: “İBB’nin reklam işini yapan firmaların işlerini yerine getirirken yapmış oldukları usulsüzlükler varsa bunları denetlemek ya da yaptırım uygulamak benim görev alanım değildir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum.”

ÖRGÜTÜN PARÇASI DEĞİLİM

Tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, ifadesinde, suç örgütüne üye olmak ve rüşvet gibi suçlamaları şiddetle reddettiğini, ihalelerin yapıldığı tarihte İBB’de görevli olmadığını belirtti. “Bir suç örgütünün parçası değilim” diyen Gökçe, hiçbir şekilde rüşvet almasının söz konusu olmadığını savundu.

RÜŞVET VERMEDİM

Hakkında adli kontrol kararı verilen Ercan Saatçi, hayatında kimseye rüşvet vermediğini iddia ederek “Şaşkınlıkla buradayım. Büyük bir yanlışlık yapılıyor. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.







