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ANKARA

Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme helikopterinin bir gününün haritasını paylaştı: 65 bin 970 ton su atıldı

Temmuz ayının sonunda başlayan ve yaklaşık 3 hafta süren orman yangınlarıyla mücadelede, ekipler havadan ve karadan canla başla çalışarak alevleri kontrol altına aldı. Orman Genel Müdürlüğü, yangın helikopterinin bir gününün nasıl geçtiği gösterildi. Haritalı paylaşımda, yangın çıkan noktalara yönelik gerçekleştirilen çok sayıda hava operasyonu alevlerle mücadeleyi gözler önüne serdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme helikopterinin bir gününün haritasını paylaştı: 65 bin 970 ton su atıldı
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Geride bıraktığımız haftalarda ülkemizin güney kesimlerinde yer alan ormanlık alanlarda başlayan yangın, günler süren çabanın ardından söndürüldü. Alevlere karadan itfaiye ekipleri ve gönüllüler müdahale ederken, uçak ve helikopterler de su atarak yangını kontrol altına almaya çalıştı.

YANGINLARA MÜDAHALE HARİTADA

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yangın söndürme helikopterlerinin bir gününün nasıl geçtiği gösterildi. Haritalı paylaşımda, yangın çıkan noktalara yönelik gerçekleştirilen çok sayıda hava operasyonu görülüyor.

Yangın söndürme helikopterinin bir günde çizdiği rota OGM tarafından paylaşıldı
OYNAT 02:14
Yangın söndürme helikopterinin bir günde çizdiği rota OGM tarafından paylaşıldı
Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesapları, yangın söndürme helikopterlerinin bir gününün nasıl geçtiğini, çizdiği rotayla ortaya koydu.

'29 Temmuz 11 Ağustos arasında sadece Muğla'da orman yangınlarına çelik kanatlarımızla 65 bin 970 ton su attık. Kara ekiplerimiz de alevleri dize getirmek için tam 250 bin ton su kullandı.' notuyla paylaşılan görüntü dikkat çekti.


65 BİN 970 TON SU ATILDI

OGM'nin açıklamasında, "29 Temmuz 11 Ağustos arasında sadece Muğla'da orman yangınlarına çelik kanatlarımızla 65 bin 970 ton su attık. Kara ekiplerimiz de alevleri dize getirmek için tam 250 bin ton su kullandı." denildi.

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