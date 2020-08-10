Orman yakan PKK’lılar öldürüldü

Spor

Bonservisimi verin gideyim

Galatasaray’ın yollarını ayırmak istediği Belhanda, iki seçenek sundu. Faslı oyuncu, ya kalan sözleşmesini tamamlamak ya da bonservisini eline almak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise Belhanda’yı satarak yeni transferler için bütçe oluşturmanın planlarını yapıyor.