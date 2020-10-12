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HATAY

​Orman yakan PKK’lılar ‘şenlik’ yaptı: Ateşe verip eğlenmişler

Orman yakan PKK’lılar ‘şenlik’ yaptı: Ateşe verip eğlenmişler

Hatay Belen’de başlayıp üç ilçede yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını çıkaran PKK’lıların ağaçları ateşe verirken sarf ettiği sözler kan dondurdu. Fatih Mahallesi’nde oturan 62 yaşındaki Emine Özdemir, “Gençlerden birinin telefonda birine, ‘Gel gel burada şenlik var’ dediğini duydum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatay’ın Belen ilçesinde cuma günü başlayan ve terör örgütü PKK’nın üstlendiği yangının ardından yürek burkan görüntüler ortaya çıktı.
Hatay’ın Belen ilçesinde cuma günü başlayan ve terör örgütü PKK’nın üstlendiği yangının ardından yürek burkan görüntüler ortaya çıktı.

Hatay’ın Belen ilçesinde cuma günü ormanlık alanda başlayan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçrayan korkunç yangın, 36 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ormandaki hayvanların büyük bir kısmı telef oldu. Yangından zarar gören bölgelerdeki hasar tespit çalışmaları cumartesi akşamı başladı.

Hatay'da yanan alan havadan görüntülendi
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Hatay'da yanan alan havadan görüntülendi
Hatay'ın Belen ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında soğutma çalışmaları sürüyor. Yanan alanlar ve yerleşim noktalarına olan yakınlığı helikopterle görüntülendi.


300 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Yangını eli kanlı terör örgütü PKK’nın uzantılarından ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ üstlendi. Valilik yangınla ilgili gözaltına alınanlar olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Yanan bölgelerdeki soğutma çalışmaları sürerken, dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte alevlerden zarar gören ev ve iş yerlerindeki manzara da gün yüzüne çıktı. Bazı vatandaşların otomobilleri tamamen küle dönerken, çocukların bisikletlerinin yanmış hali ise yürek burktu. İlk tespitlere göre yaklaşık 300 hektarlık orman alanı zarar gördü.

BÖYLE BİR KORKUYU KİMSE YAŞAMASIN

Yangın sırasında bir anda alevlerle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Fatih Mahallesi sakini Mustafa Bilgili, büyük korku yaşadıklarını ve hızlıca evlerinden ayrıldıklarını söyledi. Kendi evinin zarar görmediğini ama birkaç komşusunun evinin yandığını dile getiren Bilgili, “Böyle bir korkuyu kimse yaşamasın. Biz canımızı zor kurtardık. Ciğerlerimiz yandı. Arabalarımızı, eşyalarımızı kaçırmaya çalıştık. Rüzgarın etkisi alevleri göklere çıkardı. Mahalleli kaçmaya başladı. Korkunç bir manzaraydı” diye konuştu.

Yangında mahsur kalan kaplumbağaları vatandaşlar kurtardı
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Yangında mahsur kalan kaplumbağaları vatandaşlar kurtardı
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınında mahsur kalan iki kaplumbağa kurtarıldı. Birini itfaiye personelinin diğerini de vatandaşın kurtardığı kaplumbağalar, su dökülerek yeniden hayata döndürüldü.


Yangında evleri, tavuk kümesleri ve ağaçları yanan Mehmet (53) ve Mürüvvet (49) Aksar çifti, tüm geçim kaynaklarının alevlerin arasında kalarak küle döndüğünü ve her şeyin 15 dakika içinde olup bittiğini söyleyerek gözyaşı döktü. Canlarını zor kurtardıklarını söyleyen Mürüvvet Aksar, çaresizce emeklerinin yanışını izlediklerini kaydetti.

İKİ GENÇ TELEFONLA KONUŞTU

Belen ilçesindeki Fatih Mahallesi Petek Sitesi sakinlerinden Emine Özdemir (62), yangının bir andan büyüdüğünü ve evinin balkonuna sıçradığını söyledi. Oğlunun yardımıyla canını kurtarmayı başardığını kaydeden Özdemir, dışarı çıkarken iki gencin telefonla konuşmasına şahit olduğunu belirterek, “Yakanları göremedim ama o iki genç telefonda birine ‘Gel gel burada şenlik var’ dedi. O an polise söylemek aklıma gelmedi. Bizim burada torunlarımızın geleceği yandı. Çok kötüyüz” diye konuştu.

Sokakta nöbet tuttular

Yangının PKK uzantıları tarafından çıkarıldığının ortaya çıkmasının ardından İskenderun’da gergin bir gece yaşandı. Gece saatlerinde İskederun’a bağlı İsmetpaşa Mahallesi’ndeki gençler, ormanlık alanda bir kişinin ormanı yakmaya çalıştığını, fark edilince de eylemini başaramadan kaçtığını öne sürüp, sokağa döküldü. İskenderun-Belen kara yolu yakınındaki ormanlık alanda nöbete çıkan gençler, polisi alarma geçirdi.

Sorumlular en kısa sürede bulunacaktır

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Hatay yangınına ilişkin Twitter’dan açıklama yaptı: “Hatay’da gerçekleşen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Kontrol altına alınan yangınla ilgili terör iddiaları titizlikle ele alınıp sorumlular en kısa sürede bulunacaktır. Hataylı kardeşlerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Geçmiş olsun Hatay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Twitter’dan açıklama yaptı: “Hatay’da gördüğümüz manzara vatanını, milletini seven herkesin yüreğini sızlatmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.”

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