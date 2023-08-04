Orman yangınlarında kesintisiz iletişimi Aksungur İHA sağlıyor

Kurum, her yıl aldığı tedbirler ve geliştirdiği teknolojik altyapı sayesinde orman yangınlarıyla daha etkin mücadele etmeyi amaçlıyor.

Bu yıl çıkan orman yangınında ilk müdahale süresi ortalama 12 dakika olarak gerçekleşti. OGM, bu süreyi daha da düşürmek için insan gücünün yanında teknolojiye de büyük önem veriyor. Kurum, teknolojiyi sadece yangına müdahale noktasında değil, öncesi ve sonrasında da etkin şekilde kullanıyor.

İlk olarak muhtemel yangınlara karşı önlem amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor. Diğer aşamada mevcut teknolojik altyapı, yangın sürecinde belirleme, sevk ve idare ile alevlerin kontrolünde kullanılıyor. Son aşamada ise veri toplama, analiz süreci, bilgi depolama ve veriler üzerinden tekrar çalışma yapmaya yönelik daha çok yazılım temelli teknolojilere başvuruluyor.

OGM bünyesindeki insansız hava araçları (İHA), yangın öncesinde, sırasında ve sonrasında en aktif kullanılan teknolojik araç olarak öne çıkıyor.

İHA Baz İstasyonu Projesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde de kullanıldı

Ülke savunması ve yangınlarla mücadelede büyük imkanlar sağlayan İHA, haberleşme noktasında da orman teşkilatına fayda sağlayacak. İHA Baz İstasyonu Projesi kapsamında mobil baz istasyonu özelliği kazandırılan Aksungur İHA, haberleşmede sıkıntı yaşanan orman bölgelerinde, teşkilata, yangın sırasında kesintisiz iletişim olanağı sağlıyor.

Söz konusu projenin tatbikatı, geçen yıl Adana Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde bulunan, yersel olarak internet erişimi ve cep telefonu iletişiminin sağlanamadığı 1879 rakımlı Karboğazı mevkisinde yapıldı. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda konuşlu, baz istasyonuna entegre edilen Aksungur İHA, telsiz aracılığıyla iletilen destek çağrısı üzerine havalanarak bölgeye intikal etti. GSM kapsaması olmayan alana ulaşan Aksungur İHA, gökyüzündeyken cep telefonuyla kesintisiz iletişim ve mobil data erişimi imkanı sundu.

Bulut üstü uçan ve belirtilen alana yönlendirilen İHA, bir yandan uçarken bir yandan da GSM baz istasyonu olarak kapsama alanı sağlıyor. Bir bölge üzerinde 3-10 kilometre yarıçapında bir yörüngede uçan İHA, GSM antenleri vasıtasıyla sabit olarak yaklaşık 50 kilometrekare alandaki abonelere hizmet verebiliyor. Bulunduğu bölge ve yörünge üzerinde dolaştığı için GSM servis alanı 1750 kilometrekareye kadar ulaşabiliyor. Sistem, Kahramanmaraş merkezli depremde kullanıldı, bu yılki orman yangınlarında da kullanılmaya başlandı.

7 bant fotoğraf çekebilen kameralarla haritalandırma

Bunun yanı sıra bu yıl ilk olarak 7 bant fotoğraf çekebilen kameralar kullanılmaya başlandı. Bu kamera, yangın anında ve sonrasında yanan alanı haritalayabiliyor ve yanan alanın büyüklüğü ve yayılımını ölçebiliyor.