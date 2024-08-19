Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 142 yapı hasar gördü

AFAD Başkanı Okay Memiş ve İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'deki orman yangınları sonrası gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AFAD Başkanı Okay Memiş'in açıklamalarının satır başları şöyle:

-İlk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın illerimizdeki 142 yapı yangında hasar gördü. Zararların giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

-Afet risk azaltmasında biz AFAD olarak can kaybı yaşanmaması bizim birinci önceliğimiz diğer taraftan risk azaltma çok geniş kapsamlı bir görev tüm bakanlıkların bu alanda görevi var, yerel yönetimlerimizin görevi var.

-Yangınları yüzde 90'ı insan kaynaklı. Afetleri önlemek için birlikte çalışmak zorundayız.

-Şu ana kadar yurt genelindeki yangınlardan etkilenen 4 bin 700 vatandaşımız güvenli yerlere sevk edildi.

-Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yangının ilk çıkış anından itibaren müdahaleyi hep beraber yönettik. Vatandaşlarımızın meydana gelen zararlarının giderilmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil Vatan'ın savunmasında görev alan kahraman personeller başta olmak üzere tüm personellerimize teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

-İzmir'de yangınlar kontrol altında, Menderes'teki yangının enerjisi düştü, her an söndürülebilir.

-Hasar tespiti yaptık, 45 bina hasar gördü, afetzedelere yardımlar başladı.

-Yangınların tamamı ihmal ve insan hatası kaynaklı.

-Yangını çıkaran 7 kişi gözaltında

-Tesellimiz can kaybı olmayışı.

-Menderes'teki orman yangının nedeni kopan elektrik telinin kıvılcım çıkarması.

Ayrıntılar geliyor...







