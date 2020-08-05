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Gündem Orman yangınlarını önlemek için büyük adım Millet bahçelerine ateşsiz mangallar geliyor, aynı anda 150 kişi mangal yapabilecek
İSTANBUL

Orman yangınlarını önlemek için büyük adım: Millet bahçelerine ateşsiz mangallar geliyor, aynı anda 150 kişi mangal yapabilecek

Türkiye'de son dönemde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara önlem niteliği taşıyan ateşsiz mangallar Millet Bahçelerinde hizmete açılacak. Türk halkının oldukça tercih ettiği mangal etkinliğinde geleneksel mangallar tarih oluyor. 150 ailenin doğal gazla mangal yapabileceği ateşsiz mangal Ümraniye Millet Bahçesi'nde hizmete girdi.

Haber Merkezi DHA
Ümraniye Millet Bahçesi
Ümraniye Millet Bahçesi

Orman yangınlarını önlemek amacıyla Türkiye'de ilk olduğu belirtilen ateşsiz mangallar öncelikle Ümraniye Millet Bahçesi'nde tanıtılarak kullanıma açıldı. Ateşsiz mangallar doğal gaz ile çalışacak.

  • Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da Millet Bahçesi'ne gelerek mangalları yerinde inceledi. Başkan Yıldırım, Millet Bahçesi’nin herkesin elinde mangalıyla gelip ateş yakmadığı bir yer haline geldiğini söyledi.

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Ateşsiz mangallarla birlikte orman yangınlarının önüne geçmek istediklerini belirten Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuşmasında şöyle bilgilere yer verdi:

  • “Ümraniye Millet Bahçemiz'de bir ilki uyguladık. Sadece Ümraniye'de değil, Türkiye'de bir ilki yaptık. Ormanlarımız yanmasın, hijyen olsun diye. Doğal gazlı taş üzerinde daha hijyenik temiz bir şekilde et, balık, köfte ve tavuk pişirilerek vatandaşlarımız güzelce piknik yapsınlar. Ormanlarımızın yanmaması çok önemli. Mangal kültürü bizim geleneksel kültürümüzde var. Bunu daha iyi nasıl geliştirebiliriz diye düşündüğümüzde bu sistemi getirdik. Vatandaşlarımız bu sistemden çok memnun. Herkes elinde bir mangalla gelip burada ateş yakmıyor. Böylelikle ormanlarımızı koruyoruz. Millet Bahçesi'nde giriş bedava. İnsanlarımız buraya gelip sıra varsa sıraya giriyorlar. Aynı anda yedi bölgede 150 aile aynı anda etini pişirebiliyor. Bu sebeple işleyişte bir sıkıntı olmuyor”

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